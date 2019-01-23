Почти 135 тысяч призывников не служат в армии из-за ожирения

«По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания», — сказала глава ведомства на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.
Власти занимаются проблемами нездорового питания, отметила глава Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, благодаря планируемым мерам не быстро, но постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться.