Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
78

Почти 135 тысяч призывников не служат в армии из-за ожирения

Около 135 тысяч призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания, заявила 23 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Военные. Снайпер.
Военные. Снайпер.
СС0

«По данным комиссии Минобороны, каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания», — сказала глава ведомства на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

Власти занимаются проблемами нездорового питания, отметила глава Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, благодаря планируемым мерам не быстро, но постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость