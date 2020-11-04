Почти 7 тысяч тестов на COVID-19 делают каждые сутки в Алтайском крае

Темпы тестирования жителей Алтайского края на коронавирусную инфекцию выросли. Ежесуточно в лабораториях сейчас делают около 6800 тестов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.