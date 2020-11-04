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Жизнь

Почти 7 тысяч тестов на COVID-19 делают каждые сутки в Алтайском крае

Темпы тестирования жителей Алтайского края на коронавирусную инфекцию выросли. Ежесуточно в лабораториях сейчас делают около 6800 тестов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.
Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.

По данным на 4 ноября, в Алтайском крае в результате этого тестирования выявлен еще 221 случай заболевания COVID-19. Выздоровели за прошедшие сутки 182 пациента.

Темпы распространения инфекции пока превышают процессы выздоровления. Скончались за прошедший день 12 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число умерших достигло 820 человек, по причине коронавируса — 404 человека.

«По состоянию на 4 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 377 человек. Кроме этого, 2 536 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 557, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 180», — информирует оперштаб.

В крае пока остаются свободными 528 коек в ковидных госпиталях. Но этого мало, поскольку темпы тестирования увеличиваются.

Всего на новую коронавирусную инфекцию обследованы 685 тыс. жителей Алтайского края. Общее количество выявленных случаев заболевания составляет 20 113.

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