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Жизнь

Почти 25 тысяч жителей Алтайского края победили коронавирус

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 219 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 350 пациентов, умерло 12 человек, сообщили в оперштабе 8 декабря.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В больницах в тяжелом состоянии находится 505 человек, 131 из них на аппаратах ИВЛ.

Почти 2 тыс. коек в ковидных госпиталях свободы.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае с начала пандемии составляет 27 910 человек. Выздоровели всего 24 393 человека, умерло 1 220 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 69,
  • Рубцовск — 22,
  • Бийск — 17,
  • Заринск, Михайловский район — 12,
  • Родинский район — 11,
  • Алейский район — 10,
  • Яровое — 8,
  • Локтевский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
  • Залесовский, Мамонтовский районы — по 5 заболевших,
  • Баевский, Косихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Славгород, Завьяловский, Змеиногорский, Советский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали 864 535 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 198,84 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 3927 человек в день.

Количество тестирований с учетом повторных исследований — 4 274 за минувшие сутки.

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