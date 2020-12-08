Почти 25 тысяч жителей Алтайского края победили коронавирус

В больницах в тяжелом состоянии находится 505 человек, 131 из них на аппаратах ИВЛ.
Почти 2 тыс. коек в ковидных госпиталях свободы.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае с начала пандемии составляет 27 910 человек. Выздоровели всего 24 393 человека, умерло 1 220 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 69,
- Рубцовск — 22,
- Бийск — 17,
- Заринск, Михайловский район — 12,
- Родинский район — 11,
- Алейский район — 10,
- Яровое — 8,
- Локтевский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
- Залесовский, Мамонтовский районы — по 5 заболевших,
- Баевский, Косихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Славгород, Завьяловский, Змеиногорский, Советский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали 864 535 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 198,84 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 3927 человек в день.
Количество тестирований с учетом повторных исследований — 4 274 за минувшие сутки.