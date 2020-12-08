Почти 25 тысяч жителей Алтайского края победили коронавирус

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 219 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 350 пациентов, умерло 12 человек, сообщили в оперштабе 8 декабря.

В больницах в тяжелом состоянии находится 505 человек, 131 из них на аппаратах ИВЛ.

Почти 2 тыс. коек в ковидных госпиталях свободы.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае с начала пандемии составляет 27 910 человек. Выздоровели всего 24 393 человека, умерло 1 220 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 69,

Рубцовск — 22,

Бийск — 17,

Заринск , Михайловский район — 12,

Михайловский район — 12, Родинский район — 11,

Алейский район — 10,

Яровое — 8,

Локтевский , Топчихинский районы — по 6 заболевших,

Топчихинский районы — по 6 заболевших, Залесовский , Мамонтовский районы — по 5 заболевших,

Мамонтовский районы — по 5 заболевших, Баевский , Косихинский , Ребрихинский , Смоленский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Косихинский Ребрихинский Смоленский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Алейск , Славгород , Завьяловский , Змеиногорский , Советский , Троицкий , Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,

Славгород Завьяловский Змеиногорский Советский Троицкий Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших, Благовещенский , Волчихинский , Калманский , Кытмановский , Немецкий национальный , Тальменский , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия. CC0

Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали 864 535 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 198,84 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 3927 человек в день.

Количество тестирований с учетом повторных исследований — 4 274 за минувшие сутки.