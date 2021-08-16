Почти 440 тысяч жителей Алтайского края привились от коронавируса

В реанимациях находится 793 тяжелобольных пациента, 213 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях лечатся 2 867 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом и 517 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 66 501 человека. Выздоровело всего 51 041 пациент, умерло 4 333 человека.
По данным на утро 16 августа в крае прививается 562 153 человека, в том числе 122 067 человек получили первую прививку и 439 295 человек получили две прививки.
791 человек ревакцинировался, добавили в оперштабе.
Новые случаи
- Барнаул — 88,
- Змеиногорский район — 16,
- Бийск, Рубцовск, Первомайский район — по 15 заболевших,
- Алейск — 14,
- Заринск — 13,
- Новоалтайск — 12,
- Локтевский район — 11,
- Тальменский район — 10,
- Камень-на-Оби — 8,
- Калманский район — 7,
- Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
- Третьяковский район — 3,
- ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
- Волчихинский, Зональный, Каменский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.