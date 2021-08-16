Почти 440 тысяч жителей Алтайского края привились от коронавируса

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 106 пациентов, умерло 25 человек, сообщили 16 августа в оперштабе.

В реанимациях находится 793 тяжелобольных пациента, 213 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 2 867 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом и 517 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 66 501 человека. Выздоровело всего 51 041 пациент, умерло 4 333 человека.

По данным на утро 16 августа в крае прививается 562 153 человека, в том числе 122 067 человек получили первую прививку и 439 295 человек получили две прививки.

791 человек ревакцинировался, добавили в оперштабе.

Новые случаи