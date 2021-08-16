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Жизнь

Почти 440 тысяч жителей Алтайского края привились от коронавируса

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 106 пациентов, умерло 25 человек, сообщили 16 августа в оперштабе.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

В реанимациях находится 793 тяжелобольных пациента, 213 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях лечатся 2 867 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом и 517 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 66 501 человека. Выздоровело всего 51 041 пациент, умерло 4 333 человека.

По данным на утро 16 августа в крае прививается 562 153 человека, в том числе 122 067 человек получили первую прививку и 439 295 человек получили две прививки.

791 человек ревакцинировался, добавили в оперштабе.

Новые случаи

  • Барнаул — 88,
  • Змеиногорский район — 16,
  • Бийск, Рубцовск, Первомайский район — по 15 заболевших,
  • Алейск — 14,
  • Заринск — 13,
  • Новоалтайск — 12,
  • Локтевский район — 11,
  • Тальменский район — 10,
  • Камень-на-Оби — 8,
  • Калманский район — 7,
  • Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Третьяковский район — 3,
  • ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
  • Волчихинский, Зональный, Каменский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Ребрихинский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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