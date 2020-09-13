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Жизнь

+62. Почти 13 тысяч жителей Алтайского края заболели COVID-19

За сутки в Алтайском крае выявили коронавирус у 62 человек, сообщили 13 сентября в оперативном штабе. Всего с начала пандемии в регионе заболело уже 12 528 человек.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Большинство новых случаев заражения произошло в Барнауле — 30, Рубцовске — 5, в Заринске и Новоалтайске — по 4 заболевших, в Поспелихинском районе — 3, в Славгороде, Калманском, Топчихинском, Шипуновском, Первомайском районах — по 2 человека, в Бийск, Крутихинском, Алейском, Благовещенском, Зональном и Тальменском районах — по одному человеку.

В тяжелом состоянии в больницах края находится 132 пациента, 52 на аппаратах ИВЛ.

За сутки умерло два пациента. За все время скончались 388 человек.

Всего выздоровело 11 232 человека, 28 за последние сутки.

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