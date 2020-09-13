+62. Почти 13 тысяч жителей Алтайского края заболели COVID-19

Большинство новых случаев заражения произошло в Барнауле — 30, Рубцовске — 5, в Заринске и Новоалтайске — по 4 заболевших, в Поспелихинском районе — 3, в Славгороде, Калманском, Топчихинском, Шипуновском, Первомайском районах — по 2 человека, в Бийск, Крутихинском, Алейском, Благовещенском, Зональном и Тальменском районах — по одному человеку.
В тяжелом состоянии в больницах края находится 132 пациента, 52 на аппаратах ИВЛ.
За сутки умерло два пациента. За все время скончались 388 человек.
Всего выздоровело 11 232 человека, 28 за последние сутки.