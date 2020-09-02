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Жизнь

+63. Почти тысяча жителей Алтайского края лечатся от коронавируса

За сутки в Алтайском крае о положительных результатах тестов на коронавирус узнали 63 человека, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Лидером по заболеваемости вновь стал Барнаул. В столице края выявили 33 новых случая, в Бийске — 6, в Первомайском районе — 4, в Родинском — 3.

В Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском, Романовском и Шипуновском районах — по 2 заболевших. В Рубцовске, Славгороде, Бийском, Заринском, Зональном, Суетском и Угловском районах — по 1 человеку.

За последние сутки скончались 5 человек (всего 349), выздоровело 80 пациентов (всего 10 582).

С начала пандемии в крае заболели 11 844 человека.

На сегодняшний день проходят лечение 913 человек, из них в госпиталях находятся 757 пациентов, амбулаторное лечение получают 156 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся 116 человек, на аппаратах ИВЛ — 30.

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