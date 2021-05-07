Почти тысяча жителей Алтайского края пострадали от клещей

Из общего числа обратившихся в поликлиники 356 детей до 14 лет.
С начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей в Барнауле пострадали 308 человек, в том числе 78 детей.
В шести случаях есть подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей Барнаула.
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 570 жителей края.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано, добавляют в ведомстве.
При исследовании клещей в лаборатории в 2,1% обнаружился вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от зараженных клещей ввелии иммуноглобулин, заболевших среди них нет.
Пик активности клещей прогнозируется во 2−3 декадах мая и начале июня.