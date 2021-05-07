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Жизнь

Почти тысяча жителей Алтайского края пострадали от клещей

С начала сезона активности клещей (5 апреля) в Алтайском крае от этих членистоногих пострадало 989 человек, что существенно меньше, чем годом ранее (2 856). Об этом сообщил краевой Роспотребнадзор.

Клещ.
Клещ.
CC0

Из общего числа обратившихся в поликлиники 356 детей до 14 лет.

С начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей в Барнауле пострадали 308 человек, в том числе 78 детей.

В шести случаях есть подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей Барнаула.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 570 жителей края.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано, добавляют в ведомстве.

При исследовании клещей в лаборатории в 2,1% обнаружился вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от зараженных клещей ввелии иммуноглобулин, заболевших среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется во 2−3 декадах мая и начале июня.

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