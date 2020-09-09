Почти 18 тысячам барнаульцев отключат горячую воду

10 сентября в Барнауле отключат горячую воду в 74 многоквартирных дома, нескольких школах и детсадах. В СГК рассказали, где, насколько и почему.

На 24 часа с 09:00 10 сентября до 09:00 11 сентября без воды останутся 19 домов, детский сад и школа по ул. Балтийская, пр. Северный Власихинский, Лазурная, Власихинская.

На 28 часов с 09:00 10 сентября до 13:00 11 сентября воду отключат в 31 доме, детском саду и школе по ул. Сергея Ускова, Павловский тракт, Балтийская, Взлетная, Солнечная поляна и Сиреневая.

На 10 часов с 10:00 10 сентября до 20:00 11 сентября отключения будут в 5 многоквартирных домах и частном доме по ул. Юрина, Георгия Исакова, Солнцева.

Энергетики будут делать врезку запорной арматуры и замену компенсаторов на трех участках магистральной теплосети, отметили в компании.