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17 сентября 22°C

Почти 23 тысячи барнаульцев останутся без горячей воды из-за крупной аварии

В районе ул. Балтийской, 73 в Барнауле произошла авария на трубопроводе теплосети диаметром 500 мм. 18 сентября на сутки без горячей воды придется прожить почти 23 тысячам горожан. За это время специалисты обещают устранить повреждение.

Вода.
Вода.
СС0.

Как рассказали в СГК, под временное ограничение попадают:

  • С 8:30 18 сентября до 8:30 19 сентября — жители 60 многоквартирных домов, три детских сада и две школы на улицах Балтийская, Шумакова, Взлетная, Попова и проезда Северо-Власихинского.

Также отключенными остаются:

  • С 9:00 3 сентября до 12:00 18 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;
  • С 9:00 16 сентября до 17:00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

  • Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке тепловых сетей;
  • Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода возвращена.
  • Оранжевым цветом — дома, где на трубопроводах обнаружены повреждения
  • Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.
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