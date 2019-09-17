Почти 23 тысячи барнаульцев останутся без горячей воды из-за крупной аварии

Как рассказали в СГК, под временное ограничение попадают:
- С 8:30 18 сентября до 8:30 19 сентября — жители 60 многоквартирных домов, три детских сада и две школы на улицах Балтийская, Шумакова, Взлетная, Попова и проезда Северо-Власихинского.
Также отключенными остаются:
- С 9:00 3 сентября до 12:00 18 сентября — жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;
- С 9:00 16 сентября до 17:00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.
Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:
- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке тепловых сетей;
- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода возвращена.
- Оранжевым цветом — дома, где на трубопроводах обнаружены повреждения
- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.