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Жизнь

Почти 3,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 23 июня оперативный штаб. Скончалось еще три человека.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Из числа новых случаев в Барнауле — 24 человека, Ребрихинский район — 8, Рубцовск — 7, Бийск — 6, Смоленский район — 6, Тальменский район — 6, Новоалтайск — 4, Благовещенский район — 3, Егорьевский район — 2, Зональный район — 2, Локтевский район — 2, Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы — по одному человеку.

Всего в крае 3445 человек заболели COVID-19. Всего выздоровело — 2369 человек.

За сутки скончалось три человека. Один — COVID-19, в двух случаях — иные причины смерти. За весь период зарегистрировали смерть 58 человек, в том числе 29 случаев от COVID-19, 26 случаев — иные причины смерти. три еще находятся на экспертизе.

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