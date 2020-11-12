Почти ураганный ветер и метели обещают синоптики в Алтайском крае

13 ноября в Алтайском крае порывы ветра местами достигнут 28 м/с. Пойдет снег и начнутся метели, говорится в штормовом предупреждении алтайского ЦГМС.

Ночью и утром ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы могут достигнуть до 25−28 м/с (при 33 м/с ветер уже считается ураганным), прогнозируется снег, в том числе мокрый, а местами сильный.

На дорогах будут гололедные явления.

Ночная температура по краю составит −2… −7 градусов, днем будет −3… +2 градуса.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101, напоминают в МЧС.