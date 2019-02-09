Под Астраханью суслик помог археологам найти клад с монетами

Исследования археологи проводили также в Краснодарском крае. Там ученые нашли золотую монету, отчеканенную в 27 году нашей эры.
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Археологи проводили раскопки в Астраханской области и обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь ученым оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Марийского государственного университета.
Исследования археологи проводили также в Краснодарском крае. Там ученые нашли золотую монету, отчеканенную в 27 году нашей эры.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter