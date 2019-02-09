Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Под Астраханью суслик помог археологам найти клад с монетами

Археологи проводили раскопки в Астраханской области и обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь ученым оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Марийского государственного университета.

Суслик.
Суслик.
wallpaperscraft.ru

Исследования археологи проводили также в Краснодарском крае. Там ученые нашли золотую монету, отчеканенную в 27 году нашей эры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость