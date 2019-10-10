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Жизнь

Под Барнаулом появилось 33 мусорных бункера

В пригороде Барнаула установили 33 новых вместительных бункера под твердые коммунальные отходы, сообщили в минстрое Алтайского края. Раньше мусор там собирали бестарным способом.

Вывоз мусора.
Вывоз мусора.
sgd22.ru

Бункеры (или контейнеры) установили в микрорайоне Сибирская Долина, селе Лебяжье, поселках Бельмесево, Ягодное и Центральный. Их предоставил подрядчик регионального оператора «ЭКО-Комплекса» — компания «Механизатор». Обошлись они в сумму более 1,3 млн рублей.

«Ранее в этих населенных пунктах использовался так называемый бестарный способ вывоза мусора. Однако, это была временная и вынужденная мера. Во-первых, такой способ не предусмотрен законодательством. Во-вторых, является самым экономически невыгодным. К тому же зимой спецавтомобиль может проехать далеко не по всем улицам сел», — сказал заместитель руководителя компании-подрядчика Сергей Калинин.

Появление бункеров никак не скажется на карманах барнаульцев — в тариф регионального оператора такой вид расходов не заложен.

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