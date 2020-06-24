Под Барнаулом прошел парад Победы, но не для всех

24 июня в ЗАТО Сибирский состоялся парад Победы. По площади маршем в сопровождении оркестра прошли военнослужащие 35-ой ракетной Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, дислоцированной в Сибирском.

Парад Победы в ЗАТО Сибирский, 24 июня 2020 года.

Парад в ЗАТО Сибирский начался с вноса на площадь перед ДК «Кристалл» государственного флага России и копии Знамени Победы. Знаменную группу возглавил подполковник Денис Вяткин.

Участников парада поприветствовал митрополит Сергий и директор фонда Героя России Владимира Шаманова Наталья Хан. К военным обратился председатель краевого заксобрания Александр Романенко — судя по фото, он был без маски.

«Мы собрались, чтобы еще раз сказать: история священна. Мы никому не дадим права повернуть ее вспять и записать по-другому. Мы дорожим памятью о великом подвиге нашего народа и будем хранить историческую правду о тех страшных годах», — цитирует спикера пресс-служба АКЗС.

Первой по площади прошла группа со Знаменем Победы и штандартами фронтов Великой Отечественной войны.

За ними следовали части и подразделения Сибирского местного гарнизона: строй управления дивизией, строй военнослужащих-женщин, личный состав Померанского, гвардейского Кенигсбергского, Дрезденского, гвардейского Полоцкого ракетных полков, технической ракетной базы, специалистов ремонтно-технической базы, второго отдела специального комплекса «Пересвет» подразделения космических войск ВВС РФ.

Отметим, что дивизия, дислоцированная в ЗАТО, ведет свою историю от 21-й легкой артиллерийской бригады Резерва Верховного Главного Командования, участвовавшей в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 годы. Бригада прошла боевой путь от города Жиздра до реки Эльбы, принимала участие в окружении и штурме Берлина, освобождала Гомель, Минск, Варшаву.

Также символические парады 24 июня прошли в воинских частях Бийска и Алейска.