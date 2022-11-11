Под пальмами или в обнимку с пингвинами. Как барнаульские турфирмы предлагают отметить Новый год

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Будет ли 2023-й черно-белым, как пингвин, которым будете любоваться в Патагонии, или красочным, как полярное сияние на Кольском полуострове, — зависит только от вас. И, конечно, от турфирм, которые отправят в путь. У них altapress.ru узнал о самых горячих и интересных праздничных направлениях.

От теплого Таиланда до прохладного Египта

Любимец новогодних туристов Таиланд сейчас особенно дорог. Например, турфирма «Плот» предлагает тур на Пхукет с вылетом 31 декабря на 13 ночей за 366 тыс. рублей на двоих. Это в трехзвездочном Red Planet Patong и без питания.

При этом, несмотря на дороговизну, клиенты бронируют путевки. «Люди стараются отдохнуть „по привычке“», — говорит директор «СГ-тур» Валерий Шейко.

Таиланд , отдых , храмы. unsplash.com Море , природа , океан , дом у моря , холмы , горы , Таиланд. unsplash.com

Он добавил, что для новогоднего путешествия можно выбрать альтернативу Таиланду — Шри-Ланку.

«Юго-Восточная Азия плюс-минус одинаковая, — объясняет Шейко. — Тот же Пхукет, но чуть за меньшие деньги, люди это направление еще не испробовали, как следует. Сейчас неделя выходит минимум по 80−100 тыс. рублей на человека с вылетом из Новосибирска».

«Плот» продает подобные путевки с 30 декабря на 9 ночей в отель «две звезды» без питания по цене от 304 тыс. рублей — на двух человек. Pegas Touristik — с аналогичными датами и вылетом из Москвы — за 240 тыс. рублей на человека. В этом туре клиенты живут уже в четырехзвездочном отеле.

Достаточно дорогими остаются путевки и в прохладные ОАЭ. «За семь ночей уйдет не меньше 100 тыс. рублей на человека, — говорит Шейко. «Плот» предлагает буквально новогодний тур «выходного дня» — три ночи в четырехзвездочном отеле без питания за 102,9 тыс. рублей на двоих.

Atlantis The Palm. ОАЭ. atlantis.com

Недешевый и Египет. Цена за новогодний вечер и девять последующих ночей в трехзвездочном отеле с завтраками и ужинами в Хургаде стартует от 203 тыс. рублей на двоих, уточняет «Плот».

Направление в это время года больше подходит для экскурсионного отдыха, чем для пляжного. Изнуряющей жары не будет.

Валерий Шейко,

директор «СГ-тур»:

В это время в Египте тепло, но есть неприятный ветер — у моря он чуть ли не сдувает с ног, поэтому купаться не очень комфортно, хотя вода и теплая. Можно найти отели, где ветра нет, но их немного. Зато, как правило, это туры «все включено». В отличие от других направлений, где есть только завтраки.

Египет. CC0

На Гоа и Мальдивы, на Кубу и в Венесуэлу можно вылететь из Москвы. Алтайские туристы раскупают эти путевки неохотно.

Немного экзотики

Турфирма «Мастерская приключений» продает новогодние туры по Южной Америке и в Африку.

Например, клиентам предлагают на 12 дней отправиться в Перу и окунуться в культуру древних городов инков — Куско и Мачу-Пикчу. В этой поездке туристы побывают у озера со смешным для шестиклассников названием Титикака. Побывают в гостях у современных индейцев уру, живущих на самодельных островах из тростника.

О Новом годе и снеге туристам будут напоминать разве что пингвины во время морской прогулки к островам Балестас. Всего за это путешествие придется отдать 143 тыс. рублей на человека — без учета международного перелета.

Рио-де-Жанейро , Бразилия. www.airpano.ru Ору-Прету , Бразилия. fishki.net

Есть другой южноамериканский вариант: Новый год на Огненной Земле в обнимку с пингвинами и видом на ледник, а также путешествие по Бразилии и Аргентине. В Буэнос-Айресе можно будет «продолжить» праздник и потанцевать танго, а в Рио-де-Жанейро отлежаться на белоснежных пляжах. Этот 13-дневный тур дороже: 177 тыс. рублей без перелета из России.

Если джунгли и ледники не притягивают, то как насчет Нового года в Сахаре? Турфирма предлагает отправиться на 10 дней в Марокко — расслабиться в хамаме, побродить по шумным рынкам и небесно-синим улочкам и подышать свежим воздухом Атласа. 74 тыс. рублей — без учета международного перелета.

Когда лучше бронировать тур

Как говорят эксперты, цена на новогодний отдых за рубежом еще не достигла своего пика. Но совсем скоро это изменится.

«Раньше люди начинали бронировать новогодние туры с сентября. Сейчас — за месяц до праздника, — говорит Валерий Шейко. — Потому что с нынешней ситуацией неизвестно, что случится. Клиенты думают: «Забронируем, а «вдруг» — и будем деньги ждать». Пока спроса большого нет, цена стоит на месте. Но через неделю-две все изменится».

Самолет Nordwind Airlines trn-news.ru

Шерегеш по стоимости Египта

Для тех, кто не хотел бы уезжать далеко от дома и вообще любит снег, рассмотрим российские варианты.

В Шерегеше выбора немного — большинство номеров в новогодние каникулы уже заняты. По данным «Суточно.ру», стоимость проживания с 30 декабря по 8 января в номере Western hotel начинается от 102 тыс. рублей на двоих. Апартаменты в гостевом доме «Брусника» на те же даты обойдутся в 276,5 тыс. рублей на восемь гостей — это последний номер.

Шерегеш , горы. Рита Перегудова , altapress.ru

Если горнолыжный отдых не по вкусу, можно «поохотиться» за полярным сиянием на Кольском полуострове. Северный океан и его обитатели, засыпанные снегом леса и переливающиеся краски темного неба. Пять дней без учета перелета в Мурманск обойдутся в 42 тыс. рублей, сообщает «Мастерская приключений».

Также турфирма предупреждает, что придется отказаться от элегантных костюмов и хорошо подготовиться к северу: теплый непродуваемый комбинезон, термобелье и ушанка — ваш новогодний образ. А фотоаппарат со сменными аккумуляторами и штативом — лучшие друзья.

Северное сияние. Кольский полуостров. Валерий Степанюк.

При желании можно отправиться и на Байкал. Однако есть одно «но».

«Имейте в виду, что на Новый год на Байкале еще нет ледостава. Как правило, он появляется гораздо позже: в конце января или в феврале, — предупреждает директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов. — Тем не менее, озеро пользуется большой популярностью у туристов, особенно иностранных. В целом по стране направление опережает даже Горный Алтай. Туда едут покататься на коньках, вездеходах, пофотографироваться».

«Плот» продает путевки на пятидневный тур по Байкалу за 93 тыс. рублей (без учета перелета). Отдых обещает быть разнообразным: в программе и прогулка по историческому центру Иркутска, и этнографический музей Тальцы, и новогодняя программа с банкетом, и астрофизическая обсерватория, и закаты на Ольхоне.

Байкал. unsplash.com

Хаски и Телецкое озеро

Путевки ко льду Телецкого озера более доступные. «Зеркальная» гладь есть не везде: на севере ее быстро заметает снегом, предупреждает Александр Смирнов. Но в 15 км от Артыбаша есть местечко, где образуются большие ледовые поля, не уступающие байкальским.

«Есть комбинированный тур «выходного дня». Сначала люди катаются на лыжах или сноубордах на горнолыжном комплексе, — говорит Александр Смирнов. — С вершины, кстати, очень красивая круговая панорама с видом на озеро открывается. А потом выезжаем на снегоходах на Телецкое и катаемся на коньках.

Три дня обойдутся в 15,9 тыс. рублей. Но в путь получится отправиться не 31 декабря, а в новогодние каникулы.

Подводная растительность Телецкого озера вмерзла в лед. Январь 2019 года. www.instagram.com/mywaterplanet

Окунуться в голубые озера или полюбоваться лебедями или видом с Церковки можно в поездке «выходного дня» от «Автотура» за 2 тыс. рублей.

Есть предложения и для тех, кто хотел бы отдохнуть с размахом. На все 81 тыс. рублей за неделю. Туристов ждут национальный музей в Горно-Алтайске, Телецкое озеро и снегоходы, поездка в питомник хаски, Голубые озера, экскурсия по Белокурихе, озеро Светлое и многое другое.

«Недельный зимний тур в республику интересный. Но, правда, в основном пользуется популярностью у жителей европейской части страны, — говорит Александр Смирнов. — Когда есть возможность полететь на море в теплые страны, местные обычно не выбирают Горный Алтай».

Октябрьская фотоподборка altapress.ru. altapress.ru. Октябрьская фотоподборка altapress.ru. altapress.ru.

Кто знает, может быть, на следующий Новый год алтайские туристы не будут выбирать между Таиландом и Телецким, а сразу отправятся в Мьянму? Именно туда, как анонсирует туроператор «И-Линь Туризм», еженедельно начнут вылетать самолеты из Барнаула. Но когда это произойдет — не знает никто.