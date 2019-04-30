Народные исполнители, которые запомнятся слушателям больше всего, получат подарки от партнеров. Кроме того, на площадке установят праздничные фотозоны от компаний «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова», ИСК «Союз» и «Автоцентр ЮГ», официального дилера Lada. Здесь же пройдут тематические викторины и конкурсы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Генеральный партнер
Организатор