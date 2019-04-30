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Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы

День Победы — это большой праздник для всех. 9 Мая на площадке у Дворца спорта издательский дом «Алтапресс» организует караоке с песнями военных лет, где барнаульцы и гости города споют любимые песни и вспомнят, какой ценой досталась долгожданная Победа. Начало в 11.00.

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.

Народные исполнители, которые запомнятся слушателям больше всего, получат подарки от партнеров. Кроме того, на площадке установят праздничные фотозоны от компаний «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова», ИСК «Союз» и «Автоцентр ЮГ», официального дилера Lada. Здесь же пройдут тематические викторины и конкурсы.

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы.
Анна Зайкова.

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