День Победы — это большой праздник для всех. 9 Мая на площадке у Дворца спорта издательский дом «Алтапресс» организует караоке с песнями военных лет, где барнаульцы и гости города споют любимые песни и вспомнят, какой ценой досталась долгожданная Победа. Начало в 11.00.

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы. Анна Зайкова.