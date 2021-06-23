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Жизнь

Под петицией за то, чтобы оставить американского миллиардера в космосе, подписались 87 тыс. человек

Коллективное обращение было размещено на онлайн-платформе change.org. Тескст сводится к простой мысли — не позволить американскому миллиардеру Джеффу Безосу вернуться из его предстоящего полета в суборбитальное пространство. Петиция собрала 87 тыс. подписей, сообщает информагентство ТАСС.

Фото Алтая из космоса.
Фото Алтая из космоса.
@olegmks

«Миллиардеров не должно быть ни на Земле, ни в космосе, но если решать относительно последнего, то пусть они остаются там», — говорится в тексте петиции.

Напомним, в июне гендиректор компании Amazon Безос заявил о том, что 20 июня намерен вместе со своим братом Марком полететь в космос. Миллиардер хочет отправится в суборбитальное пространство на корабле New Shepard, который принадлежит ему компании Blue Origin.

Запуск ракеты.
Запуск ракеты.
минобороны

Компания уже провела 15 испытания своего космического корабля, но на борту был лишь снабженный датчиками манекен, названный в честь одного из героев киносаги «Звездные войны» Люка Скайуокера. В июне планируется первый вояж аппарата с живыми пассажирами на борту.

Что касается самого полета, то в планах туристов — достигнуть границы космоса. После этого можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Далее капсула начнет снижение и приземлится на парашютах.

Справка

По данным журнала Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в 200 млрд долларов. Кроме Amazon, он основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin. 57-летний бизнесмен является владельцем одной из старейших газет США «Вашингтон пост».

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