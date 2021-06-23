Под петицией за то, чтобы оставить американского миллиардера в космосе, подписались 87 тыс. человек

«Миллиардеров не должно быть ни на Земле, ни в космосе, но если решать относительно последнего, то пусть они остаются там», — говорится в тексте петиции.
Напомним, в июне гендиректор компании Amazon Безос заявил о том, что 20 июня намерен вместе со своим братом Марком полететь в космос. Миллиардер хочет отправится в суборбитальное пространство на корабле New Shepard, который принадлежит ему компании Blue Origin.
Компания уже провела 15 испытания своего космического корабля, но на борту был лишь снабженный датчиками манекен, названный в честь одного из героев киносаги «Звездные войны» Люка Скайуокера. В июне планируется первый вояж аппарата с живыми пассажирами на борту.
Что касается самого полета, то в планах туристов — достигнуть границы космоса. После этого можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Далее капсула начнет снижение и приземлится на парашютах.
Справка
По данным журнала Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в 200 млрд долларов. Кроме Amazon, он основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin. 57-летний бизнесмен является владельцем одной из старейших газет США «Вашингтон пост».