Под шесть процентов годовых. Что известно о продлении льготной ипотеки для семей с детьми

1 До какого срока можно взять семейную ипотеку по льготам?
По распоряжению президента Владимира Путина, действие программы продлится до 31 декабря 2023 года.
2 Как изменится порядок получения льготной ипотеки?
Изначально льготами имели право воспользоваться только семьи с двумя и более детьми. Теперь «привилегии» распространятся на семьи с одним ребенком.
Правда, при условии, что он родился после 1 января 2018-го.
Ипотека.
pixabay.com.
3 Под какой процент дают льготную ипотеку для семей с детьми?
По программе жилье можно купить под 6% годовых. Ставка действует в течение всего срока займа.
Напомним, в России хотят изменить порядок начисления соцвыплат на детей.