Под шесть процентов годовых. Что известно о продлении льготной ипотеки для семей с детьми

2 Как изменится порядок получения льготной ипотеки?

Изначально льготами имели право воспользоваться только семьи с двумя и более детьми. Теперь «привилегии» распространятся на семьи с одним ребенком.

Правда, при условии, что он родился после 1 января 2018-го.