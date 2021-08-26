26 августа 29°C
﻿
Жизнь

Под шесть процентов годовых. Что известно о продлении льготной ипотеки для семей с детьми

Российское правительство продлило программу льготной семейной ипотеки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ипотека.
Ипотека.
Depositphotos.
1 До какого срока можно взять семейную ипотеку по льготам?

По распоряжению президента Владимира Путина, действие программы продлится до 31 декабря 2023 года.

2 Как изменится порядок получения льготной ипотеки?

Изначально льготами имели право воспользоваться только семьи с двумя и более детьми. Теперь «привилегии» распространятся на семьи с одним ребенком.

Правда, при условии, что он родился после 1 января 2018-го.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.
3 Под какой процент дают льготную ипотеку для семей с детьми?

По программе жилье можно купить под 6% годовых. Ставка действует в течение всего срока займа.

Напомним, в России хотят изменить порядок начисления соцвыплат на детей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость