Под Тверью спасатели нашли трех «потеряшек», чуть не погибших в болотах

18 октября в районе деревни Давыдково Тверской области заблудились три человека. У них не был еды, разрядились телефоны, и они были легко одеты. Об этом, со ссылкой на участников тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова», сообщает «Топ Тверь».

Спасатели с большим трудом нашли «потеряшек». Район поисков пролегал по участку смешанного леса узкой (около 3 км), но длинной (более 7 км) полосой. Он расположился между рекой Орша с одной стороны и дорогами — с другой.

Лес был проходимый, но с заболоченными участками. Именно на такой набрела группа потерявшихся. Их поиски осложнялись погодой — лил дождь, периодически шел снег.

«Оказалось, что в панике ночью без фонарей „потеряшки“ каким-то образом пересекли Оршу и застряли на островке в болотах на другом берегу. Даже дойти до берега оказалось очень тяжелой задачей, сапоги-забродники не спасали, волонтеры временами проваливались по пояс и выше в болото», — отмечают участники отряда «Сова».

Почти час волонтеры искали проход к уже найденным людям, которые к тому времени замерзли и обессилели. Двое не смогли сами передвигаться. Добраться до транспорта им помогли спасатели.

Оказалось, что группа потерявшихся не взяла с собой даже самого необходимого. У них не было с собой воды, продуктов, спичек, средств навигации. Да и одеты они были не по погоде. При этом, троица прекрасно знала, что собираются идти в лес.