Под угрозой оказались метеориты в Антарктиде

Причина — глобальное потепление.
И к 2050 году около четверти из предполагаемых 300—800 тыс. метеоритов в Антарктиде будет потеряно из-за таяния ледников, указывает Lenta.ru.
Метеориты — уникальные внеземные тела, которые позволяют понять происхождение жизни на Земле.
Ранее стало известно, что стало известно, что загадочный кулон из гробницы Тутанхамона внеземного происхождения.
Исследователи пришли к выводу — стекло образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.
Впервые стекло описали в 1933 году. Оно получило название ливийское стекло. Коллекционеры минералов ценят его за красоту, редкость и загадочность. Кулон, найденный в гробнице фараона Тутанхамона, содержит осколок такого стекла.
Оно отличается своим составом от любого другого естественного стекла на Земле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале