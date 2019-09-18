Подачу газа и горячей воды ограничили в центре Барнаула

В мэрии уточняют, что работы являются внеплановыми и будут проводиться с 09:00 до 17:00 на распределительном газопроводе от улицы Пушкина по проспекту Комсомольскому до ГРП-14.
В этой связи подача газа будет временно прекращена потребителям и населению по переулкам Некрасова и Трудовой, а также на улицах Папанинцев, Пушкина, Никитина, Короленко, Анатолия, Гоголя, Интернациональная, Ползунова, Промышленная, Партизанская, Пролетарская.
Кроме того, возможна временная приостановка транспортировки газа населению поселка ВРЗ в границах улиц: бульвар 9 Января, Шевченко, Воровского, Профсоюзов.
Помимо этого в зону отключения попадает ряд газовых котельных МУП «Энергетик». На это же время у потребителей будет отсутствовать горячее водоснабжение.
Всего в зону отключения попадает около 100 многоквартирных домов и 300 домов частного сектора и семь социальных объектов.