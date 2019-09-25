Подачу тепла начали в Барнауле

В мэрии уточняют, что накануне поступили заявки на подачу тепла от семи дошкольных образовательных учреждений. Энергетики проводят необходимые работы, тепло начало поступать в детские сады.
Согласно поручению временно исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка, ведется мониторинг температурного режима во всех образовательных учреждениях краевой столицы.
Также городские власти подчеркивают, что запуск тепла в детские сады, школы, медицинские учреждения осуществляется в приоритетном порядке.
Что касается жилого фонда, то в данном случае подача теплоносителя носит заявительный характер.
«Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. Теплоноситель будет подан в соответствии с указанной в ней датой», — добавляют в горадминистрации.