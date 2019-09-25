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Жизнь

Подачу тепла начали в Барнауле

Отопительный сезон стартовал в Барнауле 25 сентября. Подачу теплоносителя начали в образовательные учреждения, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Отопление.
Отопление.
СС0

В мэрии уточняют, что накануне поступили заявки на подачу тепла от семи дошкольных образовательных учреждений. Энергетики проводят необходимые работы, тепло начало поступать в детские сады.

Согласно поручению временно исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка, ведется мониторинг температурного режима во всех образовательных учреждениях краевой столицы.

Также городские власти подчеркивают, что запуск тепла в детские сады, школы, медицинские учреждения осуществляется в приоритетном порядке.

Что касается жилого фонда, то в данном случае подача теплоносителя носит заявительный характер.

«Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. Теплоноситель будет подан в соответствии с указанной в ней датой», — добавляют в горадминистрации.

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