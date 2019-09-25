Подачу тепла начали в Барнауле

Отопительный сезон стартовал в Барнауле 25 сентября. Подачу теплоносителя начали в образовательные учреждения, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что накануне поступили заявки на подачу тепла от семи дошкольных образовательных учреждений. Энергетики проводят необходимые работы, тепло начало поступать в детские сады.

Согласно поручению временно исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка, ведется мониторинг температурного режима во всех образовательных учреждениях краевой столицы.

Также городские власти подчеркивают, что запуск тепла в детские сады, школы, медицинские учреждения осуществляется в приоритетном порядке.

Что касается жилого фонда, то в данном случае подача теплоносителя носит заявительный характер.