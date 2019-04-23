Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 апреля 10°C
728

Подарки, грамоты, медали: в Барнаульской школе состоялся праздник, посвященный Дню отца

Накануне по инициативе фонда социальных проектов Александра Локтева в Барнаульской городской школе № 60 состоялся праздник, посвященный Дню отца. Чествование отцов фонд проводит уже четвертый год.

Праздник, посвященный Дню отца
Праздник, посвященный Дню отца
Олег Богданов

В 2019 году выбор школы был не случаен. Она широко известна своей системой военно-патриотического воспитания.

Разнообразие интересов родителей позволило определить лучших по 9 номинациям: «Многодетные папы», «Папы-наставники», «Папы-спортсмены», «Папы — лучшие друзья», «Папы, которые знают все», «Папы-золотые руки», «Папы — знатоки природы», «Папы-кулинары», «Особый Дедушка».

Более 30 пап получили благодарности администрации Железнодорожного района, подарки фонда Александра Локтева, грамоты школы и специальные медали педагогического коллектива. Музыкальные подарки прозвучали от лучших артистов, а дети подготовили слайд-фильм и оформили выставку рисунков.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость