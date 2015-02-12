Подарки на 14 февраля: что ни в коем случае нельзя дарить на День святого Валентина

Подарки на 14 февраля, которые «не принесут счастья»
С подарками связаны различные приметы. Считается, что некоторые вещи лучше никогда не дарить, потому что счастья они не принесут (а скорее, наоборот). Если вы не верите в приметы, о них все равно лучше помнить, чтобы ненароком не расстроить любимого человека (вдруг он верит в приметы).
- Часы, по поверьям, могут принести паре расставание. В эту же категорию — украшения из янтаря, книги, цепочки, носки.
- Вилки, ножи и носовые платки — к слезам и ссорам.
- Вязаные шарфы и трусы, по приметам, могут подтолкнуть «половинку» к изменам и расставаниям.
Какие подарки на 14 февраля не обрадуют девушку
Не стоит дарить сковородки, кастрюли, наборы столовых приборов, а также технику для дома (только если такой подарок вы не оговорили заранее).
Нежелательно дарить косметику, особенно что-то вроде крема от морщин или средства от целлюлита. В эту же категорию — абонемент на фитнес или спортивный инвентарь. Девушка может решить, что вы таким образом намекаете на ее недостатки, и обидеться.
Какие подарки на 14 февраля не обрадуют мужчину
Не стоит дарить возлюбленному в Валентинов день цветы, сувениры, мягкие игрушки, конфеты, шампуни и наборы для бритья, а также носки и трусы.
Мужские инструменты (дрели, наборы отверток и другие) — тоже отнюдь не романтичный подарок, и мужчина вряд ли на него рассчитывает.
Еще один нежелательный подарок — билеты на балет или в театр.