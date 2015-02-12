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12 февраля -15°C

Подарки на 14 февраля: что ни в коем случае нельзя дарить на День святого Валентина

Выбор подарков на 14 февраля — задача не только приятная, но и сложная. Неудачным презентом можно, как минимум, уничтожить праздничное настроение, а как максимум — обидеть дорогого человека. Чтобы этого не произошло, почитайте, какие подарки на 14 февраля нельзя дарить по этическим соображениям и народным поверьям.

Пара. Романтика. Разговор
Пара. Романтика. Разговор
ССО

Подарки на 14 февраля, которые «не принесут счастья»

С подарками связаны различные приметы. Считается, что некоторые вещи лучше никогда не дарить, потому что счастья они не принесут (а скорее, наоборот). Если вы не верите в приметы, о них все равно лучше помнить, чтобы ненароком не расстроить любимого человека (вдруг он верит в приметы).

  • Часы, по поверьям, могут принести паре расставание. В эту же категорию — украшения из янтаря, книги, цепочки, носки.
  • Вилки, ножи и носовые платки — к слезам и ссорам.
  • Вязаные шарфы и трусы, по приметам, могут подтолкнуть «половинку» к изменам и расставаниям.
Отношения. Пара.
Отношения. Пара.
СС0

Какие подарки на 14 февраля не обрадуют девушку

Не стоит дарить сковородки, кастрюли, наборы столовых приборов, а также технику для дома (только если такой подарок вы не оговорили заранее).

Нежелательно дарить косметику, особенно что-то вроде крема от морщин или средства от целлюлита. В эту же категорию — абонемент на фитнес или спортивный инвентарь. Девушка может решить, что вы таким образом намекаете на ее недостатки, и обидеться.

Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0

Какие подарки на 14 февраля не обрадуют мужчину

Не стоит дарить возлюбленному в Валентинов день цветы, сувениры, мягкие игрушки, конфеты, шампуни и наборы для бритья, а также носки и трусы.

Мужские инструменты (дрели, наборы отверток и другие) — тоже отнюдь не романтичный подарок, и мужчина вряд ли на него рассчитывает.

Еще один нежелательный подарок — билеты на балет или в театр.

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