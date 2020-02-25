Подарки на 8 Марта. Инструкция, как сэкономить деньги, время и нервы

Чем ближе Женский день — тем чаще у мужчин появляется вопрос: где купить подарки маме, теще, супруге и дочке, чтобы не прогадать с выбором и не потратиться сверх бюджета? Путешествие в прекрасное прошлое или экскурсия по волшебному настоящему — вы бы что подарили? Не гадайте с ответом. И то, и другое — это парфюм. Хоть и бытует мнение, что дарить духи — дело неблагодарное (мол, угадать с ароматом сложно), есть проверенные способы.

Путешествие в прошлое подойдет, если ищете подарок для старшего поколения. Наверняка вы слышали от своих бабушек и мам, что раньше и продукты были вкуснее, и трава зеленее, и духи лучше. Тут, конечно, можно попытаться поспорить. Но нужно ли, если речь идет о том, чтобы порадовать любимого человека? И тут встает вопрос: где во времена массового «французского люкса» найти любимые духи маминой молодости? В «Главпарфюмере»! Так называлось управление парфюмерно-косметической промышленности СССР, и так называется барнаульский магазин, в котором представлены самые любимые ароматы тех лет.

Если знаете, какие именно духи любимые — покупайте их. Если такие сейчас не выпускают (к сожалению, большинство парфюмерных фабрик СССР закрылось), то консультанты магазина подберут максимально близкий вариант. Если не уверены в выборе духов — подарите сертификат. Мама или бабушка сами придут в магазин, где им устроят путешествие в то самое прекрасное прошлое и они выберут себе парфюм по душе.

Экскурсия по волшебному настоящему — для тех, кто помладше. В «Главпарфюмере» представлены не только ароматы прошлых лет, здесь огромный выбор современной российской парфюмерии.

Подарки на 8 Марта Фото: «Главпарфюмер»

Российской — не значит простой или скучной. Например, бренд Brocard сотрудничает с известными парфюмерами со всего мира, которые разрабатывают ароматы для российского производителя. Они представлены в магазинах по всему миру. С осени ароматы от Brocard можно купить в бутике Bloom в центре Лондона. Правда, в три-четыре раза дороже, чем в «Главпарфюмере».

Или же современные российские производители Selection Excellence и Sergey Gubanov, специализирующиеся на нишевой парфюмерии. Сложные многосоставные ароматы на натуральных эфирных маслах и абсолютах с высокой концентрацией парфюмерной композиции точно никого не оставят равнодушными.

Магазин «Главпарфюмер».

г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 34

Часы работы: с 10:00 до 20:00