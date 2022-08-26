Подарки школьникам отправили из Алтайского края в Славяносербский район ЛНР при поддержке партии «Единая Россия»

Коробки с рюкзаками, канцелярскими принадлежностями, одеждой, книгами и сладостями для трех тысяч школьников Славяносербского района Луганской народной республики, над которым шефствует Алтайский край, загрузили и отправили сегодня из Барнаула. Организовать отправку груза помогло региональное отделение партии «Единая Россия».

Сбором подарков луганским детям в рамках акции «Соберем детей в школу» весь август занималось краевое отделение Союза женщин России во главе с Надеждой Ремневой. Она рассказала, что к акции помимо городов Алтайского края присоединились 52 района, а также другие общественные организации — Советы ветеранов, Общероссийский народный фронт.

Из трех тысяч подарков порядка 230 предназначены первоклассникам Славяносербского района.

Подарки ЛНР Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия» Подарки ЛНР Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия» Подарки ЛНР Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»

— Хочется, чтобы это принесло детям хоть маленькую, но радость. Чтобы семьям тоже было радостно от того, что ребятишки пошли в школу не с пустыми руками. И чтобы на той земле, как и на всей нашей, был мир, а все матери и дети были счастливы, — сказала Надежда Ремнева.

Она добавила, что среди регионов Сибири Алтайский край первым отправляет такое количество подарков школьникам Донбасса благодаря поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»

— С начала специальной военной операции вместе с жителями Алтайского края мы собрали в помощь жителям Донбасса более 5 млн рублей. Совместно с предпринимателями собираем и отправляем гуманитарные грузы, а в преддверии 1 сентября поддерживаем детей Славяносербского района ЛНР вместе с организацией, ставшей движущей силой этой акции — краевым отделением Союза женщин России. Тем самым мы продолжает свою работу с общественными организациями по оказанию помощи Луганской и Донецкой народным республикам, — сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Голобородько.

Он выразил уверенность, что школьники Славяносербского района ЛНР ждут подарки из Алтайского края и будут им очень рады.