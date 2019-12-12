Подарки взрослым и детям за самое оригинальное поздравление с Новым годом

В преддверии нового года телеком-оператор « Дом.ru » и детский телеканал Jim Jam приглашают юных барнаульцев и их родителей принять участие в онлайн-конкурсе, главный приз которого — фирменные толстовки в стиле Family look с персонажами любимых мультфильмов.

Чтобы выиграть один из пятидесяти семейных комплектов, достаточно быть подписчиком группы «Дом.ru» «Вконтакте» и с 9 по 22 декабря под конкурсным постом поздравить с Новым годом любого из героев мультсериалов «Боб-строитель», «Ангелина-балерина» или «Томас и его друзья». Авторам самого оригинального и веселого текста, по мнению создателей канала, и достанутся призы. Итоги будут подведены 23 декабря. Ознакомиться с правилами можно здесь.

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «Дом.ru»:

Новый год — время подарков и хорошего настроения, который большинство из нас предпочитает отмечать в кругу семьи и близких людей. Малыши загадывают желания, пишут письма Деду Морозу и ждут чудес. Папы и мамы, на время становясь волшебниками, стремятся исполнить их мечты. Мы с каналом Jim Jam подумали и решили, что подарки в этот праздник должны получить все: и взрослые, и дети, а потому запускаем конкурс на самое креативное поздравление любимого героя. Уверены, что комплект семейных толстовок не только согреет наших зрителей в холода, но и подарит хорошее настроение, а также станет отличным поводом сделать семейную фотосессию.

Jim Jam — канал для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В его эфире маленьких телезрителей ждут обучающие интерактивные постановки, кукольная и рисованная анимация, любимые мультфильмы «Томас и его друзья», «Пингу», «Боб-строитель», «Мончичи», «Ляпик едет в Окидо», «Зоосад», «Моя подруга Конни» и др. Мультсериалы объясняют детям, как вести себя: не обижать слабых, помогать близким, не лениться. В программу канала также включены программы, обучающие английскому языку. Канал доступен клиентам цифрового ТВ «Дом.ru TV» на 605 кнопке. Всего в сети оператора 18 детских телеканалов.