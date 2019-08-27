5 подарков на 1 сентября, которые оценит каждый учитель

Главной задачей на 1 сентября стоит подготовка ученика. О том, нужны ли подарки педагогам, родители думают в последнюю очередь. Поэтому так часто дарят цветы — просто и со вкусом. Что еще можно подарить учителю расскажет altapress.ru.

Букет сухофруктов

К вопросу о букетах — дарить их можно, но лучше необычный. В зависимости от того, что на ваш взгляд понравится учителю. Это может быть букет из чая, кофе, сладостей или фруктов.

Такой букет будет гарантированно дольше радовать преподавателя. И не завянет. Подарок не просто оригинальный, но и полезный.

Сертификат

Этот презент, совершенно точно, будет не самым творческим, зато весьма практичный. Особенно, если его предстоит вручить новому преподавателю. Чтобы лишний раз не размышлять над предпочтениями — выберите сферу, в которой хотели бы порадовать. В идеале, если направление будет не очень далеки от профессиональной сферы или хобби учителя: магазин рукоделия или книг, например.

Билеты

Здесь с выбором нужно быть особенно бдительным. Велика вероятность ошибиться с датой и жанром. Постарайтесь подобрать что-то на вечно актуальную тематику. Например, два билета в театр спектакль по одному, пусть даже из школьной программы, очень известному произведению.

Большая открытка

Договориться о том, чтобы каждый ученик поучаствовал в таком подарке заранее очень сложно. А вот подготовить основу для поздравления самостоятельно — совсем легко. Заранее купите ватман и большими буквами напишите на нем подходящую по тематике надпись.

Дальше все зависит исключительно от вашей фантазии. Можно предложить детям оставить свои отпечатки, можно заранее распечатать поздравления и картинки и попросить детей по очереди наклеить все это на плакат.

Можно оставить такой плакат пустым и позже наклеить на него фотографии с того самого 1-го сентября.

Песня

Этот подарок подойдет в том случае, если родителям разрешат подняться на классный час вместе с детьми. Заранее подготовьте очень простую песню про учителя. Попросите детей говорить одно два слова, которые повторяются на протяжении всей песни. Все остальное время можно попросить повторять ваши движения рук или просто хлопать.