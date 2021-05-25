Подарок для всей семьи. Куда отправить ребенка летом

В преддверии летнего сезона altapress.ru разобрался в ценах, скидках и программах алтайских лагерей и других «курортов» для маленьких отпускников. (Спойлер: у бабушки в деревне все-таки дешевле).

Увезти недалеко и ненадолго

В Алтайском крае насчитывается около 850 лагерей. Если расставаться с любимым чадом на целый сезон не хочется, можно выбрать городской формат лагеря, который функционирует только в рабочее время. Все они обещают незабываемые впечатления вдобавок к вкусной еде и веселым играм. Но каждый лагерь отличается оригинальным подходом.

В одном обещают, что ребенок наконец оторвется от компьютера и вспомнит радость движения, в другом — что подтянет или вовсе «с нуля» познакомиться с английским языком.

По первому пути идет лагерь «Магис Дети». Туда принимают ребятишек с 4-х до 13-и лет. Пребывание длится с 8 до 18 часов по двум адресам — проспект Красноармейский, 25 и улица Взлетная, 25. Отличаются места разными тематическая программами. В каждом клубе своя. Одна знакомит детей с кухнями мира, другая — с профессиями или наукой.

«Магис Дети». Предоставлено altapress.ru.

Андрей Сачков,

маркетолог детского клуба «Магис Дети»:

Все смены построены таким образом, что ребята не будут сидеть без дела. Развивающие занятия, мастер-классы, квесты, тематические вечеринки и, конечно, много спорта. В том числе бассейн. Поэтому для поступления нужны медицинские справки. Питание трехразовое. Меню каждый день меняется, но в него всегда включены каши, супы, фрукты.

Стандартная двухнедельная смена стоит 12,2 тыс. рублей. Можно купить путевку и на неделю за 6,6 тыс. рублей. Начало с 1 июня.

«Магис Дети». Предоставлено altapress.ru.

Еще по принципу «Близко к маме», прямо в Барнауле, будет работать детский развлекательный центр «Веселкино» в ТРЦ Galaxy. В 2021 году — впервые в режиме дневного лагеря. Он также предлагает разнообразные смены для детей от 6 до 12 лет: спортивную, профориентационную, туристическую, творческую. Длятся они по 5 дней: с понедельника по пятницу, с 8 утра до 6 вечера, пока родители работают.

Маркетолог учреждения Наталья Токарева считает, что у городского лагеря есть важное преимущество перед загородным: «Во-первых, не надо далеко вести ребенка. Если нужно забрать, ехать недалеко. Во-вторых, когда малыш знает, что мама и папа рядом, это позволяет минимизировать стресс».

Если сразу определиться с программой не получается, можно попробовать поучаствовать в каждой из них по одному дню. Такой вариант стоит 1,4 тыс. рублей. Полноценный курс длительностью 5 дней — 5,4 тыс. рублей.

Детский развлекательный центр «Веселкино». Предоставлено altapress.ru.

Также спикер уточняет, что будет сформировано 4 отряда по 15 человек. За каждой группой будет смотреть 2 педагога. Питание не скромнее домашнего. Завтрак, обед, ужин. А если маленький клиент не ест какой-то продукт, для него составят индивидуальное меню.

«Мэри Поппинс» — не только название фильма. Еще это дневной лагерь для самых маленьких жителей Бийска. Туда приходят детишки от 6 до 11 лет. Они находятся в учреждении с 7:30 до 18:30 и едят как дома, а может и чаще — четырежды.

Администрация аппетитно поведала о котлетах и пюре, гречке с подливой, блинах и фруктах, которыми будут потчевать подопечных. На занятиях ставят безобидные эксперименты, рисуют, делают оригами и учат английский. Гулять ходят не только во двор, но и в музеи, кино, боулинг. Устраивают пикники. Один день пребывания в лагере стоит 450 рублей.

Лагерь «Мэри Поппинс». Предоставлено altapress.ru.

Полиглот и бизнесмен

Иногда из чада за время его «отпуска от предков» хочется сделать не просто отдохнувшего человека, но и юного гения. Например, в сфере программирования. Для такой цели подойдет IT Академия «Шаг».

Как рассказывает директор учреждения Антон Бирюков, за две недели обучения ребенка в возрасте от 4 до 15 лет можно познакомить с программированием, ведением различных блогерских площадок (YouTube, TikTok, Instagram), научить съемке роликов, созданию сайтов, игр.

В каждой смене решают на одну из этих задач. Группы по 15 человек формируются не на основе возраста, а исходя из имеющегося у него уровня владения компьютером. Измеряют его с помощью вступительного тестирования.

IT Академия «Шаг». Предоставлено altapress.ru.

Но технический уклон не означает, что детвора все время будет находится перед экраном. Время для физической активности предусмотрено. А учиться нужно не так уж и долго — не более 4-х часов в день. Плюс перемены.

Смена полного дня длится с 9 до 18 часов. Неполного — с 9 до 13 часов или с 14 до 19. Юных айтишников, которые «отрабатывают» весь день, кормят обедом и полдником в кафе. А тем, кто приходит только на полдня, положен перекус.

IT Академия «Шаг». Предоставлено altapress.ru.

Путевка на полдня стоит 10,3 тыс. рублей, на полный день 16,5 тыс. рублей. За еду нужно платить отдельно — 2,5 тыс. рублей. Лагерь начинает свою работу с 7 июня.

Еще за лето можно стать бизнесменом. Ну, хотя бы попробовать. В лагере «Кругосветка» на базе санатория «Медикал Эстейт». Досуг с предпринимательским уклоном организовали создатели детской бизнес-школы «Куб» Павел и Татьяна Внучковы.

В итоге десятидневной смены с 28 июня по 7 июля будущие Рокфеллеры создадут авторский бизнес-проект и получат знания по основам предпринимательства и ораторскому искусству. Кормить растущие организмы от 9 до 17 лет обещают 4 раза в день.

Лагерь «Кругосветка». Предоставлено altapress.ru.

Попасть в лагерь можно по итогам собеседования. Организаторы подчеркивают, что в работе с юными дарованиями нужен индивидуальный подход, поэтому в смену набираются небольшие группы.

Стоит такое удовольствие почти 23 тыс. рублей. Для двух и более детей из одной семьи полагается скидка в 2 тыс. рублей. Еще не стоит забывать о пришкольных лагерях, которые из-за пандемии могут быть заполнены только наполовину.

Во время каникул популярны языковые учреждения. Языковой центр «Альфа» организует летний досуг на турбазе «Куб-А» в Заринском районе по двум программам — «Дикий Запад» (с 1 по 10 июля) и «Гарри Поттер» (с 1 по 6 августа).

Языковой лагерь Alfa Camp

На первой можно почувствовать себя ковбоем из вестерна и даже пострелять из почти настоящего оружия, а в конце пребывания снять собственный фильм. Суть второй понимают все, кто хоть раз видел фильм про самого известного волшебника. В обоих случаях с маленькими «иностранцами» от 7 до 16 лет общаются на английском.

Элла Корычева,

руководитель языкового лагеря Alfa Camp:

Ребята делятся по уровню знания языка. Не всегда бывает так, что в отряде все одного возраста. Но в этом нет ничего страшного. Как правило, дети быстро начинают дружить. Что касается понимания речи, поначалу сложные слова и выражения мы переводим на русский. Бывало, к нам приезжали дети, которые еще вообще не учили иностранный. Но постепенно все вливаются. Наступает момент, когда использовать язык уже не просто нужно, а хочется.

Еще проводятся мастер-классы по немецкому, китайскому и испанскому. Так что, домой после отдыха может вернуться полиглот. Смена длится от 6 до 10 дней. Шестидневка стоит около 12 тыс. рублей, десятидневка — 16 тыс. На вторую путевку предоставляют скидку в 5%.

Языковой городской лагерь Alfa Camp

По словам Корычевой, за время сезона можно влюбиться в новый язык и услышать его по-новому, не как в школе. Питание подопечных «Альфы» тоже не вызывает вопросов: оно пятиразовое и каждый день новое. Например, есть пончики на завтрак.

«Имперская» обстановка ( и цены такие же)

Лагерь с роскошным названием «Детская империя туризма» находится в поселке Нижнекаянча в Горном Алтае и развлекает детей от 6,5 до 16 лет в течение двух недель. От выбора мероприятий может закружиться голова или найтись призвание: игровые технологии, юмор, актерское мастерство, шоу-бизнес, спорт, туризм и много чего еще.

Правда наполняют постояльцами «Империю» только на 75% - антиковидные меры. Кормят пять раз в день, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также заботятся о безопасности. Территорию четыре раза в день обходит охрана, расставлены камеры, есть тревожная кнопка. В общем, ни одному «шпиону» не пройти.

Стоит путевка в «Империю» 30 тыс. рублей. Важно отметить, что бюджетники и многодетные семьи смогут получить от государства компенсацию за путевку. На эту цель из краевого бюджета выделили 164 млн рублей.

Лагерь «Детская империя туризма». Предоставлено altapress.ru.

В детском санатории им. Петраковой в Белокурихе условия не менее королевские. Для тех юных организмов, которым еще нужно окрепнуть. Там лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи и другие.

Специалисты намеренно не проводят болезненное лечение. Например, уколы. Больше всего дети любят массаж, водные и грязевые процедуры. Но помимо полезных для здоровья дел, развлечений тоже хватает. Имеются игровые комплексы, спортивные площадки, тренажерный зал, библиотека. По вечерам проводятся дискотеки, народные праздники, фейерверки.

В санатории «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Детский санаторий им. В.В. Петраковой.

Ежегодно в учреждение приезжает около 3 тыс. маленьких отдыхающих. Обычно путевка приобретается на три недели и обходится в 50 тыс. рублей. Кормят в санатории рекордные шесть раз. Если после такой диеты джинсы еще застегиваются, можно заглянуть в кафе.