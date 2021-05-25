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Жизнь

Подарок для всей семьи. Куда отправить ребенка летом

В преддверии летнего сезона altapress.ru разобрался в ценах, скидках и программах алтайских лагерей и других «курортов» для маленьких отпускников. (Спойлер: у бабушки в деревне все-таки дешевле).

Эти несносные дети.
Эти несносные дети.
boredpanda.com

Увезти недалеко и ненадолго

В Алтайском крае насчитывается около 850 лагерей. Если расставаться с любимым чадом на целый сезон не хочется, можно выбрать городской формат лагеря, который функционирует только в рабочее время. Все они обещают незабываемые впечатления вдобавок к вкусной еде и веселым играм. Но каждый лагерь отличается оригинальным подходом.

В одном обещают, что ребенок наконец оторвется от компьютера и вспомнит радость движения, в другом — что подтянет или вовсе «с нуля» познакомиться с английским языком.

По первому пути идет лагерь «Магис Дети». Туда принимают ребятишек с 4-х до 13-и лет. Пребывание длится с 8 до 18 часов по двум адресам — проспект Красноармейский, 25 и улица Взлетная, 25. Отличаются места разными тематическая программами. В каждом клубе своя. Одна знакомит детей с кухнями мира, другая — с профессиями или наукой.

&quot;Магис Дети&quot;.
«Магис Дети».
Предоставлено altapress.ru.

Андрей Сачков,
маркетолог детского клуба «Магис Дети»:

Все смены построены таким образом, что ребята не будут сидеть без дела. Развивающие занятия, мастер-классы, квесты, тематические вечеринки и, конечно, много спорта. В том числе бассейн. Поэтому для поступления нужны медицинские справки. Питание трехразовое. Меню каждый день меняется, но в него всегда включены каши, супы, фрукты.

Стандартная двухнедельная смена стоит 12,2 тыс. рублей. Можно купить путевку и на неделю за 6,6 тыс. рублей. Начало с 1 июня.

&quot;Магис Дети&quot;.
«Магис Дети».
Предоставлено altapress.ru.

Еще по принципу «Близко к маме», прямо в Барнауле, будет работать детский развлекательный центр «Веселкино» в ТРЦ Galaxy. В 2021 году — впервые в режиме дневного лагеря. Он также предлагает разнообразные смены для детей от 6 до 12 лет: спортивную, профориентационную, туристическую, творческую. Длятся они по 5 дней: с понедельника по пятницу, с 8 утра до 6 вечера, пока родители работают.

Маркетолог учреждения Наталья Токарева считает, что у городского лагеря есть важное преимущество перед загородным: «Во-первых, не надо далеко вести ребенка. Если нужно забрать, ехать недалеко. Во-вторых, когда малыш знает, что мама и папа рядом, это позволяет минимизировать стресс».

Если сразу определиться с программой не получается, можно попробовать поучаствовать в каждой из них по одному дню. Такой вариант стоит 1,4 тыс. рублей. Полноценный курс длительностью 5 дней — 5,4 тыс. рублей.

Детский развлекательный центр «Веселкино».
Детский развлекательный центр «Веселкино».
Предоставлено altapress.ru.

Также спикер уточняет, что будет сформировано 4 отряда по 15 человек. За каждой группой будет смотреть 2 педагога. Питание не скромнее домашнего. Завтрак, обед, ужин. А если маленький клиент не ест какой-то продукт, для него составят индивидуальное меню.

«Мэри Поппинс» — не только название фильма. Еще это дневной лагерь для самых маленьких жителей Бийска. Туда приходят детишки от 6 до 11 лет. Они находятся в учреждении с 7:30 до 18:30 и едят как дома, а может и чаще — четырежды.

Администрация аппетитно поведала о котлетах и пюре, гречке с подливой, блинах и фруктах, которыми будут потчевать подопечных. На занятиях ставят безобидные эксперименты, рисуют, делают оригами и учат английский. Гулять ходят не только во двор, но и в музеи, кино, боулинг. Устраивают пикники. Один день пребывания в лагере стоит 450 рублей.

Лагерь &quot;Мэри Поппинс&quot;.
Лагерь «Мэри Поппинс».
Предоставлено altapress.ru.

Полиглот и бизнесмен

Иногда из чада за время его «отпуска от предков» хочется сделать не просто отдохнувшего человека, но и юного гения. Например, в сфере программирования. Для такой цели подойдет IT Академия «Шаг».

Как рассказывает директор учреждения Антон Бирюков, за две недели обучения ребенка в возрасте от 4 до 15 лет можно познакомить с программированием, ведением различных блогерских площадок (YouTube, TikTok, Instagram), научить съемке роликов, созданию сайтов, игр.

В каждой смене решают на одну из этих задач. Группы по 15 человек формируются не на основе возраста, а исходя из имеющегося у него уровня владения компьютером. Измеряют его с помощью вступительного тестирования.

IT Академия «Шаг».
IT Академия «Шаг».
Предоставлено altapress.ru.

Но технический уклон не означает, что детвора все время будет находится перед экраном. Время для физической активности предусмотрено. А учиться нужно не так уж и долго — не более 4-х часов в день. Плюс перемены.

Смена полного дня длится с 9 до 18 часов. Неполного — с 9 до 13 часов или с 14 до 19. Юных айтишников, которые «отрабатывают» весь день, кормят обедом и полдником в кафе. А тем, кто приходит только на полдня, положен перекус.

IT Академия «Шаг».
IT Академия «Шаг».
Предоставлено altapress.ru.

Путевка на полдня стоит 10,3 тыс. рублей, на полный день 16,5 тыс. рублей. За еду нужно платить отдельно — 2,5 тыс. рублей. Лагерь начинает свою работу с 7 июня.

Еще за лето можно стать бизнесменом. Ну, хотя бы попробовать. В лагере «Кругосветка» на базе санатория «Медикал Эстейт». Досуг с предпринимательским уклоном организовали создатели детской бизнес-школы «Куб» Павел и Татьяна Внучковы.

В итоге десятидневной смены с 28 июня по 7 июля будущие Рокфеллеры создадут авторский бизнес-проект и получат знания по основам предпринимательства и ораторскому искусству. Кормить растущие организмы от 9 до 17 лет обещают 4 раза в день.

Лагерь &quot;Кругосветка&quot;.
Лагерь «Кругосветка».
Предоставлено altapress.ru.

Попасть в лагерь можно по итогам собеседования. Организаторы подчеркивают, что в работе с юными дарованиями нужен индивидуальный подход, поэтому в смену набираются небольшие группы.

Стоит такое удовольствие почти 23 тыс. рублей. Для двух и более детей из одной семьи полагается скидка в 2 тыс. рублей. Еще не стоит забывать о пришкольных лагерях, которые из-за пандемии могут быть заполнены только наполовину.

Во время каникул популярны языковые учреждения. Языковой центр «Альфа» организует летний досуг на турбазе «Куб-А» в Заринском районе по двум программам — «Дикий Запад» (с 1 по 10 июля) и «Гарри Поттер» (с 1 по 6 августа).

Языковой лагерь Alfa Camp
Языковой лагерь Alfa Camp

На первой можно почувствовать себя ковбоем из вестерна и даже пострелять из почти настоящего оружия, а в конце пребывания снять собственный фильм. Суть второй понимают все, кто хоть раз видел фильм про самого известного волшебника. В обоих случаях с маленькими «иностранцами» от 7 до 16 лет общаются на английском.

Элла Корычева,
руководитель языкового лагеря Alfa Camp:

Ребята делятся по уровню знания языка. Не всегда бывает так, что в отряде все одного возраста. Но в этом нет ничего страшного. Как правило, дети быстро начинают дружить. Что касается понимания речи, поначалу сложные слова и выражения мы переводим на русский.

Бывало, к нам приезжали дети, которые еще вообще не учили иностранный. Но постепенно все вливаются. Наступает момент, когда использовать язык уже не просто нужно, а хочется.

Еще проводятся мастер-классы по немецкому, китайскому и испанскому. Так что, домой после отдыха может вернуться полиглот. Смена длится от 6 до 10 дней. Шестидневка стоит около 12 тыс. рублей, десятидневка — 16 тыс. На вторую путевку предоставляют скидку в 5%.

Языковой городской лагерь Alfa Camp
Языковой городской лагерь Alfa Camp

По словам Корычевой, за время сезона можно влюбиться в новый язык и услышать его по-новому, не как в школе. Питание подопечных «Альфы» тоже не вызывает вопросов: оно пятиразовое и каждый день новое. Например, есть пончики на завтрак.

«Имперская» обстановка (и цены такие же)

Лагерь с роскошным названием «Детская империя туризма» находится в поселке Нижнекаянча в Горном Алтае и развлекает детей от 6,5 до 16 лет в течение двух недель. От выбора мероприятий может закружиться голова или найтись призвание: игровые технологии, юмор, актерское мастерство, шоу-бизнес, спорт, туризм и много чего еще.

Правда наполняют постояльцами «Империю» только на 75% - антиковидные меры. Кормят пять раз в день, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также заботятся о безопасности. Территорию четыре раза в день обходит охрана, расставлены камеры, есть тревожная кнопка. В общем, ни одному «шпиону» не пройти.

Стоит путевка в «Империю» 30 тыс. рублей. Важно отметить, что бюджетники и многодетные семьи смогут получить от государства компенсацию за путевку. На эту цель из краевого бюджета выделили 164 млн рублей.

Лагерь «Детская империя туризма».
Лагерь «Детская империя туризма».
Предоставлено altapress.ru.

В детском санатории им. Петраковой в Белокурихе условия не менее королевские. Для тех юных организмов, которым еще нужно окрепнуть. Там лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи и другие.

Специалисты намеренно не проводят болезненное лечение. Например, уколы. Больше всего дети любят массаж, водные и грязевые процедуры. Но помимо полезных для здоровья дел, развлечений тоже хватает. Имеются игровые комплексы, спортивные площадки, тренажерный зал, библиотека. По вечерам проводятся дискотеки, народные праздники, фейерверки.

В санатории &quot;Белокуриха&quot; им. В.В. Петраковой
В санатории «Белокуриха» им. В.В. Петраковой
Детский санаторий им. В.В. Петраковой.

Ежегодно в учреждение приезжает около 3 тыс. маленьких отдыхающих. Обычно путевка приобретается на три недели и обходится в 50 тыс. рублей. Кормят в санатории рекордные шесть раз. Если после такой диеты джинсы еще застегиваются, можно заглянуть в кафе.

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