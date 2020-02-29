Подарок Ленина: зачем двое коммунистов с Алтая пешком ходили в Москву и что из этого вышло

В начале XX века Ленин подарил Алтаю трактор. Ради этого подарка двое жителей края шли в столицу пешком. Подробности этой истории — в материале altapress.ru.

В 1921 году председатель коммуны «Свобода» Яков Жестовский и агроном Николай Полошков пешком отправились в Москву, чтобы попросить у Владимира Ленина трактор.

Не выдержав долгого пути, Полошков умер от тифа. Яков Жестовский все-таки дошел.

Вождь выслушал его просьбу и одобрил, пишет маршрут22.рф. На Алтай отправили трактор «Рустон», произведенный в Англии (оттуда трактор привезли в качестве трофея).

Трактор доставили по железной дороге в Славгород, а оттуда он отправился своим ходом в коммуну «Свобода» (сейчас Родинский район). На Алтае такой техники раньше не видели: по пути выстраивались толпы любопытных.

Благодаря новому трактору вспахали большое поле. Позже оно получило название «Ильичево поле». Трактор как памятник и сегодня стоит на краю этого поля.

Анна Карпова