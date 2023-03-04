4 марта
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Жизнь

Подарок-впечатление. 10 событий в Барнауле, билеты на которые можно подарить женщине 8 марта

Близится 8 марта. Для тех. кто хочет порадовать любимых женщин, Altapress.ru нашел несколько занимательных вариантов — это билеты в театр, в кино, на концерты, хоккейные матчи и не только.

"Как бы нам пришить старушку".
"Как бы нам пришить старушку".
muzkom22.ru

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина

«Время женщин»

Реалистичная история мужчины, который не успел столкнуться с любовью, и женщины, чья любовь не продлилась долго.

&quot;Время женщин&quot;
«Время женщин»
altdrama.ru

Но в центре постановки — девочка, которую воспитали и полюбили вроде бы чужие по крови люди. Спектакль состоится 10 марта в 18:30. Стоимость билетов — 200−700 рублей.

«Ретро»

Одинокого старика дети забрали из деревни в город. Зять раздражен постоянным присутствием тестя и желает женить его на старушке, чтобы «папа» убрался из квартиры. Для этого он приглашает в квартиру трех дам и устраивает пенсионеру свидание. Но кастинг превращается в недоразумение.

&quot;Ретро&quot;.
«Ретро».
altdrama.ru

Постановку покажут 12 марта в 17:30. Стоимость билетов — 200−700 рублей.

Алтайский государственный музыкальный театр

«Любовь и голуби»

Василий Кузякин пытался исправить лебедку и повредил руку. И получил путевку на отдых, где встретил роковую Раису Захаровну. Теперь у Васи бурная личная жизнь, но нет дома, в котором его ждали Надя, дети и голуби.

&quot;Любовь и голуби&quot;.
«Любовь и голуби».
muzkom22.ru

Комедию можно посмотреть 9 марта в 18:30. Стоимость билетов — 300−700 рублей.

«Как бы нам пришить старушку»

В подвале особняка живет одинокая, но добрая старушка. От ее состояния не осталось ничего, кроме любимого кота и Бога, с которым она ведет беседы. Покой женщины нарушает тройка аферистов, которые хотят застраховать пенсионерку на круглую сумму, а потом «пришить». Однако героиня обезоруживает жуликов своей добротой.

&quot;Как бы нам пришить старушку&quot;.
«Как бы нам пришить старушку».
muzkom22.ru

Музыкальную комедию можно посмотреть 10 марта в 18:30. Стоимость билетов — 400 рублей.

Алтайский государственный театр для детей и молодежи

«Тетки»

Забавная история двух пенсионерок, которые отстаивают старинный особняк в центре города. Этот дом — лакомый кусок для родственников и мошенников. Они мечтают выселить старушек и разбогатеть. Но старушки не промах.

&quot;Тетки&quot;.
«Тетки».
mta-barnaul.ru

Комедию с криминальным уклоном можно посмотреть 8 марта в 17:00. Стоимость билетов — 250−600 рублей.

«Вождь краснокожих»

Двум аферистам не хватает двух тысяч долларов, чтобы провернуть очередное дельце. Они решают похитить сына богатенького Папаши Дорсета и потребовать выкуп. Но 10 летний мальчик возомнил себя Вождем краснокожих и устраивает бандитам «сладкую жизнь».

&quot;Вождь краснокожих&quot;.
«Вождь краснокожих».
mta-barnaul.ru

Посмотреть спектакль можно 12 марта в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов — 350 рублей.

Титов-Арена

Любительницам спорта можно подарить билеты на ближайшие хоккейные игры в Барнауле. Их будет три. «ХКДА» выступит против «Кристалла» в Титов-Арене.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Первый матч

9 марта в 19:00. Цена билетов — 200−350 рублей.

Второй матч

11 марта в 17:00. Цена билетов — 200−350 рублей.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Финальная игра

12 марта в 17:00. Цена билетов — 200−350 рублей.

«Киномир»

«Папы против мам»

Комедия о двух семьях, в которых мужья и жены объявили друг другу бойкот, а их дети стали заложниками ситуации. Чтобы все уладить, дети просят приехать дедушку — «непростого» человека.

В кино до 22 марта.

Цена билетов: от 200 рублей.

Formula

«Поехавшая»

Жительница мегаполиса Аня после череды неудач решает достать запылившийся велосипед. Она сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с матерью. Ее ждет дорога в 10 тыс. км, не самые дружелюбные дальнобойщики и пирожки с трассы.

В кино с 8 марта.

Цена билетов: от 300 рублей.

А еще можно подарить женщине билет на концерт группы «СЛОТ», который состоится 25 апреля в клубе «Фараон».

Кэш и Нуки, группа &quot;Слот&quot; в Барнауле
Кэш и Нуки, группа «Слот» в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Адрес: пр. Ленина, 154 а, корп. 7, «Фараон».
Время: 19:00.
Цена: от 1500 рублей.

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