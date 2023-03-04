Подарок-впечатление. 10 событий в Барнауле, билеты на которые можно подарить женщине 8 марта

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина
«Время женщин»
Реалистичная история мужчины, который не успел столкнуться с любовью, и женщины, чья любовь не продлилась долго.
Но в центре постановки — девочка, которую воспитали и полюбили вроде бы чужие по крови люди. Спектакль состоится 10 марта в 18:30. Стоимость билетов — 200−700 рублей.
«Ретро»
Одинокого старика дети забрали из деревни в город. Зять раздражен постоянным присутствием тестя и желает женить его на старушке, чтобы «папа» убрался из квартиры. Для этого он приглашает в квартиру трех дам и устраивает пенсионеру свидание. Но кастинг превращается в недоразумение.
Постановку покажут 12 марта в 17:30. Стоимость билетов — 200−700 рублей.
Алтайский государственный музыкальный театр
«Любовь и голуби»
Василий Кузякин пытался исправить лебедку и повредил руку. И получил путевку на отдых, где встретил роковую Раису Захаровну. Теперь у Васи бурная личная жизнь, но нет дома, в котором его ждали Надя, дети и голуби.
Комедию можно посмотреть 9 марта в 18:30. Стоимость билетов — 300−700 рублей.
«Как бы нам пришить старушку»
В подвале особняка живет одинокая, но добрая старушка. От ее состояния не осталось ничего, кроме любимого кота и Бога, с которым она ведет беседы. Покой женщины нарушает тройка аферистов, которые хотят застраховать пенсионерку на круглую сумму, а потом «пришить». Однако героиня обезоруживает жуликов своей добротой.
Музыкальную комедию можно посмотреть 10 марта в 18:30. Стоимость билетов — 400 рублей.
Алтайский государственный театр для детей и молодежи
«Тетки»
Забавная история двух пенсионерок, которые отстаивают старинный особняк в центре города. Этот дом — лакомый кусок для родственников и мошенников. Они мечтают выселить старушек и разбогатеть. Но старушки не промах.
Комедию с криминальным уклоном можно посмотреть 8 марта в 17:00. Стоимость билетов — 250−600 рублей.
«Вождь краснокожих»
Двум аферистам не хватает двух тысяч долларов, чтобы провернуть очередное дельце. Они решают похитить сына богатенького Папаши Дорсета и потребовать выкуп. Но 10 летний мальчик возомнил себя Вождем краснокожих и устраивает бандитам «сладкую жизнь».
Посмотреть спектакль можно 12 марта в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов — 350 рублей.
Титов-Арена
Любительницам спорта можно подарить билеты на ближайшие хоккейные игры в Барнауле. Их будет три. «ХКДА» выступит против «Кристалла» в Титов-Арене.
Первый матч
9 марта в 19:00. Цена билетов — 200−350 рублей.
Второй матч
11 марта в 17:00. Цена билетов — 200−350 рублей.
Финальная игра
12 марта в 17:00. Цена билетов — 200−350 рублей.
«Киномир»
«Папы против мам»
Комедия о двух семьях, в которых мужья и жены объявили друг другу бойкот, а их дети стали заложниками ситуации. Чтобы все уладить, дети просят приехать дедушку — «непростого» человека.
В кино до 22 марта.
Цена билетов: от 200 рублей.
Formula
«Поехавшая»
Жительница мегаполиса Аня после череды неудач решает достать запылившийся велосипед. Она сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан — мириться с матерью. Ее ждет дорога в 10 тыс. км, не самые дружелюбные дальнобойщики и пирожки с трассы.
В кино с 8 марта.
Цена билетов: от 300 рублей.
А еще можно подарить женщине билет на концерт группы «СЛОТ», который состоится 25 апреля в клубе «Фараон».
Адрес: пр. Ленина, 154 а, корп. 7, «Фараон».
Время: 19:00.
Цена: от 1500 рублей.