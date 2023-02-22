Эту сумку мне муж купил. Барнаульский эксперт объяснил, как правильно просить подарки у мужчин

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как просить подарки у мужа? Намекаю и намекаю — тишина» Вот, что он ответил.

Часть здоровых отношений

Наш эксперт считает, что подарки — часть здоровых отношений. Иначе говоря, одна из форм проявления чувств друг к другу.

Максим Панов,

психолог:

В первую очередь, нужно понимать, что мужчина не ставит своей целью дарить женщинам (или женщине) подарки. Даже если у него есть деньги, он будет тратить их на себя. Тем более, если у него большие жизненные планы.

И все же, дама, находясь в отношениях, может получить желаемое. Но при одном условии.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Максим Панов,

психолог:

Если речь идет о супружестве или партнерстве, тут действует система: «Ты мне — я тебе». То есть, если муж дарит жене подарок, он ждет чего-то взамен. Например, эмоций от благодарности. Такая у него потребность. Удовлетворяя ее, женщина будет получать подарки снова и снова.

Две беды

Однако порой, считает специалист, прекрасный пол сам выстраивает себе преграды на пути к приятностям.

Подарок. Новый год. Романтика СС0

Максим Панов,

психолог:

Первая напасть называется «Я сама». Даже когда спутник предлагает подарить вам что-то, многие будто оскорбляются этим и говорят: «Что ты! Я сама могу купить». Вот и получается, что нет смысла вам дарить что-то. А вторая напасть, еще более распространенная, — намеки. Женщины часто обижаются: «Ну, я ему так намекала, так намекала и ничего!» А потом сами же дуются, что любимый ничего не понял. Или хуже того — манипулируют. Вместо всего этого лучше сказать четко и ясно — чего вы хотите. Да, может это не очень романтично, но мужчины намеков не понимают — это факт.

Поцелуй. Пары. открытые источники ( CC0)

Эконом-вариант

Есть еще одна причина, по которой партнер не балует. Она настолько проста, что тут не помогут даже открытые просьбы.

Максим Панов,

психолог:

Может быть и такое, что на данный момент у вашего парня или мужа просто нет средств на подарки. Тогда хоть занамекайся, хоть заговорись — без толку.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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