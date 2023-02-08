«Придется сражаться». Единственный способ уйти от абьюзера назвал барнаульский психолог

барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Муж абьюзер. Собираемся разводиться, но он требует, чтобы ребенок жил с ним. Что делать?». Вот что он ответил.

«Если ваш бывший супруг действительно абьюзер, мирно договориться с ним точно не получится. Велика вероятность, что в процессе развода пострадаете и вы, и ваш общий ребенок, что особенно печально. Но нужно быть к этому готовой», — отрезает наш постоянный эксперт.

И все же шанс выиграть в этой схватке есть.

Максим Панов,

психолог:

Имеете ввиду, что придется сражаться. Доступными методами, понятное дело. Заручитесь поддержкой близких и друзей. Изучите законы, найдите адвоката. По-другому не получится.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Проблема в том, что агрессору просто неинтересно договариваться «без драмы».

Максим Панов,

психолог:

Такому человеку доставляет настоящее удовольствие контролировать и подавлять свою жертву. Ему нравится создавать вам трудности. Поэтому оставьте попытки (или вообще не пытайтесь) «сесть и нормально поговорить». Все равно не выйдет. Берегите силы и нервы для решения юридических вопросов. Иначе велика вероятность, что абьюзер вынудит вас сделать так, как выгодно ему.

Ссора , конфликт , удушение. СС0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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