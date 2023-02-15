15 февраля
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Жизнь

«Колючие» подростки. Как не «задавить» ребенка в переходном возрасте, рассказал барнаульский эксперт

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Сын-подросток не слушается вообще. Не знаю, как уже с ним разговаривать?» Вот, что он ответил.

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.
СС0

Сначала ученик

Жизнь каждого человека, рассказывает эксперт, делится на два больших этапа: детство и взрослость. Так вот, между ними есть всего несколько лет, чтобы трансформироваться из ребенка во взрослого.

Максим Панов,
психолог:

Основная задача ребенка, пока он растет — учиться и слушаться. Как в широком, так и в узком смысле этих слов. В это время мама с папой решают за малыша все, несут за него полную ответственность.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Бунт и первые решения

А вот в 13−14 лет начинается самое интересное.

Максим Панов,
психолог:

Здоровая ситуация в этом возрасте — бунт. Ваш ребенок начинает (или по крайней мере учится) брать ответственность на себя, принимает решение. Пытается узнать, кто он такой вообще и что ему нравится//не нравится.

Главная рекомендация для родителей — не задавить эти порывы, а деликатно направлять сына или дочку. Где-то подсказать и поддержать. В целом, стать другом, а не «надзирателем».

Подросток. Кеды.
Подросток. Кеды.
СС0

В противном случае, наступит один из двух вариантов развития событий.

Первый: на выходе во взрослую жизнь ребенок, которого все время «давили», будет закомплексованным и зажатым, не способным принимать собственные решения. Второй: протест только усилится. Это может привести к неприятным последствиям, про которые обычно вспоминают: «Вот это я творил».

И это пройдет

Возможность избежать обоих этих исходов и пережить переходный возраст спокойно есть. Во-первых, помнить, что это пройдет. Во-вторых, вооружиться знаниями. Литература, лекции, подкасты — в помощь.

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

«К подростковому возрасту нужно готовиться также, как к любым другим этапам его взросления», — заключает наш эксперт.

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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