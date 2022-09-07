Такая красотка, аж бесит! Барнаульский психолог объяснил, почему нас раздражает чужая внешность

В толпе мимо проходит девушка. Вдруг в голове проносится: «Ну у нее и губы! Зачем она такие сделала?» Барнаульский психолог Максим Панов рассказал, отчего порой так хочется обсудить внешность окружающих и почему, скорее всего, вы хотите такие же губы.

Хочу такие же!

Вывод эксперта однозначен: человек, комментирующий чужую внешность, как бы примеряет ее на себя. Решает внутренний конфликт.

Максим Панов,

психолог:

Рассмотрим два варианта. Первый: вам нравится, как у прохожей сделаны губы. Вы обращаете внимание потому, что давно собираетесь сделать такие же. Вот прям удачный пример нашли и любуетесь. Второй: все наоборот. Вы видите перед собой неудачную работу и такого результата для себя не хотите. Поэтому не можете молчать. Чувствуете, будто у вас уже такие получились, и вы недовольны.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Осуждаю , но хочу

Однако есть и третий вариант. Гораздо любопытнее предыдущих.

Максим Панов,

психолог:

Нередко люди критикуют то, что сами себе запрещают. То есть, вы, на самом деле, очень хотите губы, как у знакомой. Но не позволяете себе воплотить это желание. Поэтому сами для себя оправдываете замечания. Мол, ей же действительно совсем не идет. И никому бы не пошло. И мне тоже. Или еще одна версия: помощь через критику. Вы замечаете изъяны и доносите их таким способом, чтоб помочь человеку.

Губы. Бальзам ССО

Последняя модель поведения, говорит эксперт, родом из детства. Когда родители, пытаясь защитить чадо, критиковали его начинания или желания.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Закончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, психологические игры на разные темы.

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