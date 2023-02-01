«А мужик красиво на диване лежит». Барнаульский психолог рассказал, как делить деньги в семье, чтобы не ругаться

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Кто в браке должен отвечать за бюджет? Нормально ли, если женщина зарабатывает больше?». Вот что он ответил.

Три шаблона

Эксперт рассказывает, что вопрос финансов нередко оказывается для партнеров болезненным. Однако ссоры из-за денег далеко не всегда касаются только материального. Впрочем, каждый случай индивидуален, — подчеркивает специалист.

По мнению нашего постоянного спикера, если обобщить, то моделей ответственности за финансы в семье три: патриархат, равенство и матриархат.

При первой деньги в семью (или полностью, или бОльшую их часть) приносит мужчина. При второй в бюджет и совместные траты одинаково вкладываются оба партера.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

И наконец третий вариант.

Максим Панов,

психолог:

В таком случае, зарабатывает и распоряжается финансами женщина. А мужик, извините, красиво лежит на диване. Кому-то это подходит. Но большинству представителей сильного пола, по моему опыту, все-таки хочется оставаться добытчиком. Либо они готовы вкладываться в бюджет семьи 50 на 50 с женой.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

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И все же, как во многих других вопросах, в денежном — важно, чтобы обоих партнеров все устраивало. И не важно, как это называется.

Максим Панов,

психолог:

Если вы чувствуете, что вам комфортно в той или иной модели на данный момент, значит все в порядке. Весь вопрос ведь в том, умеют ли супруги договариваться. В таком случае проблем не будет ни с деньгами, ни с чем-то другим.

Конфликт , ссора. pixabay.com

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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