1 февраля
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Жизнь

«А мужик красиво на диване лежит». Барнаульский психолог рассказал, как делить деньги в семье, чтобы не ругаться

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Кто в браке должен отвечать за бюджет? Нормально ли, если женщина зарабатывает больше?». Вот что он ответил.

Парень. Розы Свидание.
Парень. Розы Свидание.
ССО

Три шаблона

Эксперт рассказывает, что вопрос финансов нередко оказывается для партнеров болезненным. Однако ссоры из-за денег далеко не всегда касаются только материального. Впрочем, каждый случай индивидуален, — подчеркивает специалист.

По мнению нашего постоянного спикера, если обобщить, то моделей ответственности за финансы в семье три: патриархат, равенство и матриархат.

При первой деньги в семью (или полностью, или бОльшую их часть) приносит мужчина. При второй в бюджет и совместные траты одинаково вкладываются оба партера.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

И наконец третий вариант.

Максим Панов,
психолог:

В таком случае, зарабатывает и распоряжается финансами женщина. А мужик, извините, красиво лежит на диване. Кому-то это подходит.

Но большинству представителей сильного пола, по моему опыту, все-таки хочется оставаться добытчиком. Либо они готовы вкладываться в бюджет семьи 50 на 50 с женой.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Как нравится

И все же, как во многих других вопросах, в денежном — важно, чтобы обоих партнеров все устраивало. И не важно, как это называется.

Максим Панов,
психолог:

Если вы чувствуете, что вам комфортно в той или иной модели на данный момент, значит все в порядке. Весь вопрос ведь в том, умеют ли супруги договариваться. В таком случае проблем не будет ни с деньгами, ни с чем-то другим.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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