18 января
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Жизнь

«Мысленно уже в фате». Почему мужчины не звонят после свидания и стоит ли писать первой, рассказал барнаульский эксперт

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Было прекрасное первое свидание. Но потом он не позвонил. Какие могут быть причины?». Вот что он ответил.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Кофе и круассан

«У меня сразу встречный вопрос: а почему мужчина должен звонить? Нет, конечно, если он обещал и не сделал — одна ситуация. Выходит, он вас обманул. Понятно, что это расстраивает. Но зачем вам такой кавалер? Другая история, если никаких обещаний не было», — рассуждает наш эксперт.

В этом случае, придется забыть про стереотипы «он обязан\она обязана».

Максим Панов,
психолог:

Ситуация с первой встречей такая: вы познакомились с мужчиной, сходили куда-нибудь. Например, в кафе. Выпили вкусный кофе, съели по ароматному круассану, приятно пообщались. Дальше он вас проводил — и до свидания. Спасибо за вечер. После этого следует делать только одно — жить дальше. А не срываться каждую минуту к телефону: «А вдруг это он?»

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Фантазийная свадьба

Однако именно на этом многие дамы «спотыкаются». Причину специалист видит в ожиданиях, которые спутник вечера вдруг не оправдал.

Максим Панов,
психолог:

У сильного пола в аналогичной ситуации все совсем иначе. Наутро после встречи он идет на работу, решает какие-то вопросы, проблемы. В общем, ведет себя как обычно. А вы, женщины, в это же время, мысленно уже в фате сидите и выбираете салфетки на свадебный стол.

Так вот, почему он не звонит. Существует, уточняет спикер, только две причины. Первая: ему нужно немного времени, чтобы осмыслить знакомство. Вторая: вы ему не понравились.

Парень. Розы Свидание.
Парень. Розы Свидание.
ССО

Максим Панов,
психолог:

Вы торопитесь и поэтому придаете о-о-о-очень большое значение первому свиданию. Об это и обжигаетесь, о собственные фантазии. В то время, как этих таких встреч может быть по десять на неделе.

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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