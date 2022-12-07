«В объятьях гарпии». Барнаульский психолог рассказал, почему мужчины заводят любовниц и не уходят от жен

Проект «Будущий муж»
К сожалению или к счастью, обрадовать прогнозом наш эксперт не может.
Максим Панов,
психолог:
Вероятность того, что ваш возлюбленный возьмет и в один момент наконец уйдет от жены крайне мала. А если он все-таки разведется, в союзе с вами тоже, скорее всего, заведет любовницу. В общем, на сказку о настоящем чувстве лучше не надеяться.
Между тем, у «разлучницы» в голове совсем иные мысли.
Максим Панов,
психолог:
Женщина, находящаяся в роли любовницы, часто думает примерно так: «У нас с ним все по-настоящему. Он просто находится в объятьях этой гарпии, которая ему жизнь испортила. А любит он меня».
В то время, как на самом деле, в любовном треугольнике другая женщина выступает как бы «костылем». С ее помощью мужчина получает то, чего ему не хватает в браке: поддержку, ласку, общение, секс.
Почему он решает идти за этим «чем-то» на сторону, вместо того, чтобы решать проблему в семье — другой вопрос. Но так или иначе, ему так проще.
Прощай, самооценка
Как считает специалист, со временем начинает страдать и сама любовница. У нее падает самооценка, чувство собственного достоинства. Проще говоря, она начинает понимать, что ею пользуются. И тут уже вряд ли можно обойтись без профессиональной помощи.
Максим Панов,
психолог:
Нужно разбираться как минимум самостоятельно, почему вас тянет в подобные отношения. Тем более, если это не первый эпизод. Нужно понять, чем вам выгодна роль любовницы и, хуже того, страдать из-за нее. Но советов по поводу того, как вытащить мужа из семьи я точно не даю.
О психологе
Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.
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