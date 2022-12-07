7 декабря
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Жизнь

«В объятьях гарпии». Барнаульский психолог рассказал, почему мужчины заводят любовниц и не уходят от жен

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Я встречаюсь с женатым мужчиной уже полтора года. По его рассказам, жену он не любит, вместе они не спят. Но уйти от нее он не может из-за детей. Что мне сделать, чтобы он наконец развелся с ней и женился на мне? Я так больше не могу». Вот что он ответил.

Мужчина и женщина.
Мужчина и женщина.
СС0.

Проект «Будущий муж»

К сожалению или к счастью, обрадовать прогнозом наш эксперт не может.

Максим Панов,
психолог:

Вероятность того, что ваш возлюбленный возьмет и в один момент наконец уйдет от жены крайне мала. А если он все-таки разведется, в союзе с вами тоже, скорее всего, заведет любовницу. В общем, на сказку о настоящем чувстве лучше не надеяться.

Между тем, у «разлучницы» в голове совсем иные мысли.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Максим Панов,
психолог:

Женщина, находящаяся в роли любовницы, часто думает примерно так: «У нас с ним все по-настоящему. Он просто находится в объятьях этой гарпии, которая ему жизнь испортила. А любит он меня».

В то время, как на самом деле, в любовном треугольнике другая женщина выступает как бы «костылем». С ее помощью мужчина получает то, чего ему не хватает в браке: поддержку, ласку, общение, секс.

Почему он решает идти за этим «чем-то» на сторону, вместо того, чтобы решать проблему в семье — другой вопрос. Но так или иначе, ему так проще.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Прощай, самооценка

Как считает специалист, со временем начинает страдать и сама любовница. У нее падает самооценка, чувство собственного достоинства. Проще говоря, она начинает понимать, что ею пользуются. И тут уже вряд ли можно обойтись без профессиональной помощи.

Максим Панов,
психолог:

Нужно разбираться как минимум самостоятельно, почему вас тянет в подобные отношения. Тем более, если это не первый эпизод. Нужно понять, чем вам выгодна роль любовницы и, хуже того, страдать из-за нее. Но советов по поводу того, как вытащить мужа из семьи я точно не даю.

Женщина бьет мужчину.
Женщина бьет мужчину.
СС0

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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