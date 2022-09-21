21 сентября
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Жизнь

«Лечиться надо жене». Барнаульский психолог объяснил, почему бесполезно спасать мужчин от алкоголизма

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: Муж пьет и не считает что у него проблемы. А я знаю, что он алкоголик. Измучилась уже вся. Что делать? Вот, что он ответил.

Насилие. Агрессия.
Насилие. Агрессия.
https://unsplash.com/

У него все хорошо

Специалист отрезает: «Если муж вам говорит, что у него нет проблем с алкоголем, и все вообще в порядке, то оставьте его в покое. Проблемы в этой ситуации у вас».

Алкоголизм и созависимость — две стороны одной медали, считает эксперт.

Максим Панов,
психолог:

Еще это всегда семейное заболевание. Не бывает такого, что страдает кто-то один. «Болеют» все. Что касается обеспокоенных жен, выдохните. А потом почитайте про то, что такое алкоголизм и созависимость. С этого начнутся перемены.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Страшная игра

Американский психиатр Стивен Карпман занимался исследованиями деструктивных семей. В том числе, с зависимостями. Он выявил интересную закономерность.

Максим Панов,
психолог:

В таким союзах люди примеряют на себя три роли: тиран, жертва и спасатель. Получается треугольник. Его так и назвали — треугольник Карпмана. Приведу пример: муж пришел домой пьяный, избил жену. Она жертва. Звонит подруге или маме: «Он такой козел!» Жертва нашла спасателя.

Наутро у агрессора раскалывается голова, он просит помощи — жертва. Супруга его пилит, орет — теперь она тиран. Вокруг бегают их дети, умоляют не ругаться — они жертвы.

Первая особенность этой «игры» в том, что роли в ней легко меняются.

Насилие. Агрессия.
Насилие. Агрессия.
unsplash.com/

А вторая — в выгодах для каждого «игрока». Жертву всегда жалеют, спасатель самооутверждается, а агрессор добивается желаемого. Починить такую семью и помочь выйти из этой деструктивной системы поможет только специалист.

Начать следует с того, кто хочет меняться. «Если вы жена и признаете, что вам плохо, идите к психологу и решайте свои проблемы», — заключает спикер.

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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