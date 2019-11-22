Подавшего милостыню француза оштрафовали на 100 евро

Во Франции железнодорожная полиция оштрафовала француза, который подал милостыню, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио France 3 Occitanie. Он отдал несколько сантимов нищенствующей женщине, и получил за это штраф в 100 евро.

Оштрафованный получил горсть мелочи из билетного автомата. К нему подошли женщина с ребенком. Путешественник отдал нуждающейся семье монеты. В результате один из правоохранителей выписал ему квитанцию для оплаты штрафа в размере 100 евро.

Мужчина заявил, что не собирается платить такой несоразмерный штраф. Он утверждает, что женщина не просила у него деньги, он помог ей добровольно.

В Национальной компании французских железных дорог агентству «Франс Пресс» заявили, что речь идет о «бестактности» со стороны стража порядка. Железнодорожники намерены аннулировать выписанный штраф.