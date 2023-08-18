18 августа
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Жизнь

Поддельный Райан Гослинг "устроился" на Томский кирпичный завод

Фото известного актера Райана Гослинга появилось на доске почета Томского Кирпичного завода. Об этом сообщает группа "Регион-70 Томск".

Райан Гослинг на доске почета Томского кирпичного завода
Райан Гослинг на доске почета Томского кирпичного завода
Регион - 70. Томск

"Всемирно известный актер Райан Гослинг устал от Барби-помешательства и приехал в Томск трудиться на завод строительных материалов", - смеются подписчики сообщества.

Неизвестный шутник решил развлечься и повесил портрет канадского актера на доску почета Томского Кирпичного завода и подписал его как "Рената Артемовича Гослингова".

"Судя по тому, что Ренат Артемович попал на доску почета, трудится он ударно", - отмечают в сообществе.

Напоминаем, что недавно Райан Гослинг снялся в комедии "Барби". О том, когда фильм можно будет посмотреть в России - в материале altapress.ru.

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