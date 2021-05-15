Поделки Шойгу ушли с молотка за 40 млн рублей

Картины и скульптуры из дерева, созданные министром обороны Сергеем Шойгу, проданы на благотворительном аукционе за 40 млн руб. Об этом пишет РБК.

Аукцион прошел 14 мая на площадке Русского географического общества в Москве.

В фонде отметили, что Шойгу лично выступил с идеей провести аукцион. Среди лотов были картины, деревянная ваза и деревянный стол ручной работы.

Вырученные деньги пойдут на помощь подопечным фонда, а также на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Министр обороны рассказывал, что рисовать он начал с детства, когда был в полевых лагерях. Свои картины и скульптуры он дарил министру иностранных дел Сергею Лаврову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.