Подготовку теплосетей к будущему отопительному сезону завершают в Барнауле

В течение всего лета «Барнаульская теплосетевая компания» ведет работы на 85 объектах теплового хозяйства города, в том числе ремонтируются сети протяженностью более 37 километров. Участок на улице Попова — один из них. Здесь уже выполнен монтаж трубопроводов диаметром 800 мм и длиной 300 метров.



Сегодня, 12 августа, на место работ выехали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, представители администрации города и Индустриального района, медучреждений.

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Александр Гросс. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

«Замена участка тепловой сети благоприятно скажется и на развитии новых микрорайонов, и на теплоснабжении уже имеющихся. На сегодня участок уже переложен, заканчиваются изоляционные работы. По графику работы должны завершиться к 15 сентября. Однако, как сообщила подрядная организация, работы закончатся уже к 1 сентября, в том числе и по восстановлению благоустройства на участке», — сказал Александр Гросс.

Техническое переоснащение участка магистральной тепловой сети по улице Попова обойдётся в 25 миллионов рублей. Его реконструкция необходима: за последние несколько лет здесь произошло девять повреждений. Между темк магистральной сети подключены более 400 многоквартирных домов13 зданий медицинских учреждений13 школ и 29 детских садов.Подробно о ремонте теплосети на Попова рассказал Александр Гроссдиректор филиала АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания».По его словамстарый участок теплосети был введен в эксплуатацию в 1976 году. Ранее здесь проходила труба меньшего диаметра. Однако район застраивается и развиваетсяпоэтому этим летом на Попова проложили восьмисотую трубу длиной 300 погонных метров.

Как сообщил Сергей Пашковский, все работы в Барнауле, влияющие на подачу отопления, должны быть завершены до 15 сентября. Основная масса магистральных сетей большого диаметра находится в высокой степени готовности, оставшийся ремонт проведут на сетях небольшого диаметра, который много времени не займет.

Сергей Пашковский. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

— Работы ведутся в рамках ремонтных кампаний ресурсоснабжающих организаций. Кроме СГК, также свои сети готовит «Барнаульский водоканал» и «Барнаульская горэлектросеть». Есть ремонты, которые проводятся за счет средств бюджета города. Все организации с поставленными задачами справляются, установленные сроки не нарушают. Жилищный фонд к зиме готовят управляющие компании. Теплоноситель барнаульцам должны подать своевременно, — рассказал замглавы.

На подготовку к отопительному сезону в Барнауле направлено более 2 миллиардов рублей. Запланированные мероприятия позволят уменьшить аварийность на сетях и повысить стабильность работы коммунального комплекса в целом.

Владимир Николаев. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

Место проведения работ осмотрели вместе с профильными специалистами генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев и главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. Ведь стабильное снабжение теплом медучреждений — обязательное условие их качественной работы зимой.

«Сегодня достаточно солидный объем обращений и жалоб, поступающих от населения в муниципальные и другие государственные и надзорные органы, касается темы ЖКХ. Поэтому реализация проекта «Эффективное коммунальное хозяйство» должна затрагивать все территории Барнаула и отрасли городского хозяйства, и работы проводятся действительно масштабные, — положительно оценил подготовку к зиме Владимир Николаев.

Дмитрий Денисов. Фото: Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

«К данным тепловым сетям подключены здания нашей поликлиники. Реконструкция позволит довести до минимума перебои с тепло- и водоснабжением, которые, безусловно, отражаются на работе любого медицинского учреждения. Реализация городского проекта «Эффективное коммунальное хозяйство» позволяет сократить количество повреждений на городских сетях», — подчеркнул Дмитрий Денисов.

Источник: https://barnaul.org