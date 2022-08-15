15 августа
﻿
Жизнь

Подготовку теплосетей к будущему отопительному сезону завершают в Барнауле

В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону. Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена.

В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.

В течение всего лета «Барнаульская теплосетевая компания» ведет работы на 85 объектах теплового хозяйства города, в том числе ремонтируются сети протяженностью более 37 километров. Участок на улице Попова — один из них. Здесь уже выполнен монтаж трубопроводов диаметром 800 мм и длиной 300 метров.

Сегодня, 12 августа, на место работ выехали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, представители администрации города и Индустриального района, медучреждений.



Техническое переоснащение участка магистральной тепловой сети по улице Попова обойдётся в 25 миллионов рублей. Его реконструкция необходима: за последние несколько лет здесь произошло девять повреждений. Между тем, к магистральной сети подключены более 400 многоквартирных домов, 13 зданий медицинских учреждений, 13 школ и 29 детских садов.

Подробно о ремонте теплосети на Попова рассказал Александр Гросс, директор филиала АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания».

По его словам, старый участок теплосети был введен в эксплуатацию в 1976 году. Ранее здесь проходила труба меньшего диаметра. Однако район застраивается и развивается, поэтому этим летом на Попова проложили восьмисотую трубу длиной 300 погонных метров.

Александр Гросс.
Александр Гросс.
Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.

«Замена участка тепловой сети благоприятно скажется и на развитии новых микрорайонов, и на теплоснабжении уже имеющихся. На сегодня участок уже переложен, заканчиваются изоляционные работы. По графику работы должны завершиться к 15 сентября. Однако, как сообщила подрядная организация, работы закончатся уже к 1 сентября, в том числе и по восстановлению благоустройства на участке», — сказал Александр Гросс.

Как сообщил Сергей Пашковский, все работы в Барнауле, влияющие на подачу отопления, должны быть завершены до 15 сентября. Основная масса магистральных сетей большого диаметра находится в высокой степени готовности, оставшийся ремонт проведут на сетях небольшого диаметра, который много времени не займет.

Сергей Пашковский.
Сергей Пашковский.
Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.

— Работы ведутся в рамках ремонтных кампаний ресурсоснабжающих организаций. Кроме СГК, также свои сети готовит «Барнаульский водоканал» и «Барнаульская горэлектросеть». Есть ремонты, которые проводятся за счет средств бюджета города. Все организации с поставленными задачами справляются, установленные сроки не нарушают. Жилищный фонд к зиме готовят управляющие компании. Теплоноситель барнаульцам должны подать своевременно, — рассказал замглавы.

На подготовку к отопительному сезону в Барнауле направлено более 2 миллиардов рублей. Запланированные мероприятия позволят уменьшить аварийность на сетях и повысить стабильность работы коммунального комплекса в целом.

Владимир Николаев.
Владимир Николаев.
Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.

Место проведения работ осмотрели вместе с профильными специалистами генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев и главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. Ведь стабильное снабжение теплом медучреждений — обязательное условие их качественной работы зимой.

«Сегодня достаточно солидный объем обращений и жалоб, поступающих от населения в муниципальные и другие государственные и надзорные органы, касается темы ЖКХ. Поэтому реализация проекта «Эффективное коммунальное хозяйство» должна затрагивать все территории Барнаула и отрасли городского хозяйства, и работы проводятся действительно масштабные, — положительно оценил подготовку к зиме Владимир Николаев.

Дмитрий Денисов.
Дмитрий Денисов.
Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.

«К данным тепловым сетям подключены здания нашей поликлиники. Реконструкция позволит довести до минимума перебои с тепло- и водоснабжением, которые, безусловно, отражаются на работе любого медицинского учреждения. Реализация городского проекта «Эффективное коммунальное хозяйство» позволяет сократить количество повреждений на городских сетях», — подчеркнул Дмитрий Денисов.

Источник: https://barnaul.org

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость