Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и смс

Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!
С Рождеством! Желаю быть, подобно этому празднику, искренним, добрым, теплым, благородным, волшебным, долгожданным. Пусть на душе будут покой и уют, а в жизни — ощущение волшебства.
В светлый и радостный праздник Рождества желаю искренней любви и счастья, большой удачи и всех благ, доброй надежды и мира. Пусть небеса вселяют крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю достатка в доме, внутренней и окружающей красоты, отменного здоровья и милосердия.
Поздравления с Рождеством в стихах
В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
С Рождеством Христовым!
Пусть хранит вас Бог!
Беды и несчастья
Не пустит на порог!
Пусть наполнит сердце
Светом и теплом!
Пусть добро и радость
Принесет в ваш дом!
Пусть снег кружится за окном,
Как пух, ложась повсюду.
Вас поздравляем с Рождеством.
Желаем верить в чудо,
Надежд своих не потерять,
К мечте найти дорогу,
Не помнить зла, уметь прощать,
Ценить судьбы уроки.
Поздравления с Рождеством в смс
С Рождеством Христовым поздравляю я!
Счастья и здоровья пожелаю вам,
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!
С Рождеством Христовым
Сегодня поздравляю.
Хорошей, долгой жизни
От всей души желаю.
Желаю вам здоровья,
Добра и красоты.
Судьбы вам расчудесной,
Чтоб жить без суеты!
В чудный праздник Рождества
Желаю больше волшебства!
Тебе же, друг мой дорогой,
Желаю мир, добро, покой,
И в сердце — свет и благодать.
Любить, любимым быть, мечтать!