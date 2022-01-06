6 января -14°C
﻿
Жизнь

Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и смс

6 января — канун Рождества. К светлому церковному празднику altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Новый год и Рождество.
Новый год и Рождество.
СС0

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!

С Рождеством! Желаю быть, подобно этому празднику, искренним, добрым, теплым, благородным, волшебным, долгожданным. Пусть на душе будут покой и уют, а в жизни — ощущение волшебства.

В светлый и радостный праздник Рождества желаю искренней любви и счастья, большой удачи и всех благ, доброй надежды и мира. Пусть небеса вселяют крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю достатка в доме, внутренней и окружающей красоты, отменного здоровья и милосердия.

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0.

Поздравления с Рождеством в стихах

В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!

С Рождеством Христовым!
Пусть хранит вас Бог!
Беды и несчастья
Не пустит на порог!

Пусть наполнит сердце
Светом и теплом!
Пусть добро и радость
Принесет в ваш дом!

Пусть снег кружится за окном,
Как пух, ложась повсюду.
Вас поздравляем с Рождеством.
Желаем верить в чудо,
Надежд своих не потерять,
К мечте найти дорогу,
Не помнить зла, уметь прощать,
Ценить судьбы уроки.

Рождество.
Рождество.
fotki.yandex.ru/next/users/alt-eparhia-press

Поздравления с Рождеством в смс

С Рождеством Христовым поздравляю я!
Счастья и здоровья пожелаю вам,
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!

С Рождеством Христовым
Сегодня поздравляю.
Хорошей, долгой жизни
От всей души желаю.

Желаю вам здоровья,
Добра и красоты.
Судьбы вам расчудесной,
Чтоб жить без суеты!

В чудный праздник Рождества
Желаю больше волшебства!
Тебе же, друг мой дорогой,
Желаю мир, добро, покой,
И в сердце — свет и благодать.
Любить, любимым быть, мечтать!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость