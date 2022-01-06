Подготовьтесь заранее. Милые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!

С Рождеством! Желаю быть, подобно этому празднику, искренним, добрым, теплым, благородным, волшебным, долгожданным. Пусть на душе будут покой и уют, а в жизни — ощущение волшебства.