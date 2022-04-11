Подготовьтесь заранее. «Неземные» поздравления с Днем космонавтики в прозе, стихах и смс

В День авиации и космонавтики

Я пожелаю здоровья тебе,

Больше успешных полетов и практики,

Дней самых ярких отныне в судьбе.



Дали небесные непокоренные

Смело и ловко всегда бороздить,

Чтобы гордились тобою знакомые,

А дома сильней еще стали любить!

С Днем космонавтики, друзья,

С Днем славной авиации.

Желаю с космосом играть

Всегда в ассоциации.



Представьте яркую мечту

И в небо отпустите.

И вот уж выполнен заказ,

Скорее получите.