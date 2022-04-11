Подготовьтесь заранее. «Неземные» поздравления с Днем космонавтики в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем космонавтики в прозе
С Днем авиации и космонавтики! Пусть небо над вами будет чистым и ясным. Пусть сбудется мечта, и звезды станут ближе, а необъятный космос и далекие планеты пусть покорятся вам.
В этот чудесный праздник желаю блеска звезд в глазах, гордости и восторга в душе, счастливых и ценных моментов. Пусть счастье будет размером с космос, любовь как огромная галактика, а настроение воздушным и легким. С великим праздником, с Днем космонавтики!
Поздравляю с Днем авиации и космонавтики! Желаю чистого неба, высоких полетов, удачных приземлений. Пусть покоряются новые вершины и осваиваются новые просторы. Желаю поймать за хвост комету удачи и никуда не отпускать!
Приятные поздравления с Днем космонавтики в стихах
В День авиации и космонавтики
Я пожелаю здоровья тебе,
Больше успешных полетов и практики,
Дней самых ярких отныне в судьбе.
Дали небесные непокоренные
Смело и ловко всегда бороздить,
Чтобы гордились тобою знакомые,
А дома сильней еще стали любить!
С Днем космонавтики, друзья,
С Днем славной авиации.
Желаю с космосом играть
Всегда в ассоциации.
Представьте яркую мечту
И в небо отпустите.
И вот уж выполнен заказ,
Скорее получите.
Кто к авиации относится
И к космосу тянется ввысь,
Тех сердечно поздравляем —
Посему и собрались!
Желаем вам успехов громких,
Чтоб удачно шли дела,
А сегодня слух ласкали
Искренние приятные слова!
Приятные поздравления с Днем космонавтики в смс
Всем, кто
В космосе бывал,
Авиацией
Летал,
Мы желаем
В небо сине
В новой
Полететь машине!
Долго космос не изучен был,
Но потом-то, под влияньем века,
Наш Союз в ракете запустил
На орбиту смело человека.
Продолжайте изучать и впредь
Космоса бескрайние просторы,
За полетом трепетно смотреть
И с орбиты слушать разговоры.
Поздравляем вас сегодня
С Всемирным вашим днем,
Космонавтике покорны,
Авиацией живем.
Пожелаем много счастья
И приносим поздравок,
Чтобы было много света,
В этот праздничный денек.