Подготовьтесь заранее. Нежные поздравления с днем отца в стихах, просьбе и смс

Поздравления с Днем отца в прозе
Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
Всех отцов поздравляем с их «профессиональным» праздником! Самые заботливые, терпеливые и любящие, живите долго и счастливо, будьте бодры и полны сил, оставаясь самой верной поддержкой и опорой для своих горячо любимых детей. Пусть у вас все ладится!
Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
Поздравления с Днем отца в стихах
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
Папа, с Днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко-крепко обнимаем!
Поздравления с Днем отца в смс
Вот Папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
Папка, с праздником тебя!
Ведь сегодня День отца,
Для меня ты лучше всех,
Обожаю я твой смех.
Ты во всем мне образец,
И в любом ты деле спец,
Не разлей вода с тобой,
Папка, ты супергерой!
Поздравляю с Днем отца!
Пусть мечты исполнятся,
Будет радость без конца,
Жизнь теплом наполнится.
Будет счастлива семья,
И любовь лишь множится,
Пусть поет душа твоя,
И пускай всё сложится!