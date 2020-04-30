Подходи, подруливай в шапке каракулевой: генералов предложили лишить армейского атрибута

Согласно поправкам, генералы и полковники, адмиралы и капитаны I ранга лишатся права носить каракулевые шапки с козырьком, пишет «Русская служба Би-би-си».
Вместо этого им будут положены меховые шапки с козырьком.
Шапки из каракуля останутся в обмундировании высших офицеров ФСО и Росгвардии. Папахи, права на которые военных лишили еще в 2014 году, смогут носить, как и прежде, высшие чины ФСБ, МЧС и Главного управления специальных программ президента — государственной военизированной организации, которая отвечает за мобилизационную подготовку российской власти.
В Минобороны пояснили, что данная реформа готовится «в целях реализации решения президента», однако суть этого решения неясна. В Кремле и военном ведомстве ее не разъяснили.
Предполагается, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.
При президентстве Путина папахи из каракуля стали престижным символом, пишет Lenta.ru.
Из истории головного убора
Впервые каракулевые папахи в российской армии утвердили еще в 1817 году в частях, которые воевали на Кавказе. С 1855 года они появились и в казачьих войсках, а к 1913 году уже во всей армии.
После революции 1917 года папахи отменили: в Красной армии они ассоциировались с формой царского режима, а затем белогвардейцев. И лишь к 1940 году шапки из каракуля вновь разрешили для высших чинов, генералов и маршалов. Через несколько лет право их носить распространилось и на полковников, пишут «Новые известия».
В 1990 году тогдашний министр обороны Дмитрий Язов распорядился изъять престижный головной убор из довольствия полковников — носить их разрешалось, но шить военные при желании должны были за свой счет. После распада СССР в 1991 году президент России Борис Ельцин и вовсе заменил папахи на ушанки, хотя в последующие годы их продолжали носить некоторые командующие, вновь на Кавказе.
Однако в первые годы президентства Владимира Путина папахи снова стали символом продвижения по карьерной лестнице, и сам глава государства неоднократно появлялся на публике в каракулевой шапке во время первого срока.