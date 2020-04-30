Подходи, подруливай в шапке каракулевой: генералов предложили лишить армейского атрибута

Минобороны предложило президенту РФ Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок, следует из проекта поправок в указ главы государства «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».

Согласно поправкам, генералы и полковники, адмиралы и капитаны I ранга лишатся права носить каракулевые шапки с козырьком, пишет «Русская служба Би-би-си».

Вместо этого им будут положены меховые шапки с козырьком.

Шапки из каракуля останутся в обмундировании высших офицеров ФСО и Росгвардии. Папахи, права на которые военных лишили еще в 2014 году, смогут носить, как и прежде, высшие чины ФСБ, МЧС и Главного управления специальных программ президента — государственной военизированной организации, которая отвечает за мобилизационную подготовку российской власти.

В Минобороны пояснили, что данная реформа готовится «в целях реализации решения президента», однако суть этого решения неясна. В Кремле и военном ведомстве ее не разъяснили.

Предполагается, что меховые шапки, которые придут на смену каракулевым, будут более дешевыми.

При президентстве Путина папахи из каракуля стали престижным символом, пишет Lenta.ru.

Владимир Путин , 2000 год. kremlin.ru

Из истории головного убора

Впервые каракулевые папахи в российской армии утвердили еще в 1817 году в частях, которые воевали на Кавказе. С 1855 года они появились и в казачьих войсках, а к 1913 году уже во всей армии.

После революции 1917 года папахи отменили: в Красной армии они ассоциировались с формой царского режима, а затем белогвардейцев. И лишь к 1940 году шапки из каракуля вновь разрешили для высших чинов, генералов и маршалов. Через несколько лет право их носить распространилось и на полковников, пишут «Новые известия».

В 1990 году тогдашний министр обороны Дмитрий Язов распорядился изъять престижный головной убор из довольствия полковников — носить их разрешалось, но шить военные при желании должны были за свой счет. После распада СССР в 1991 году президент России Борис Ельцин и вовсе заменил папахи на ушанки, хотя в последующие годы их продолжали носить некоторые командующие, вновь на Кавказе.

Однако в первые годы президентства Владимира Путина папахи снова стали символом продвижения по карьерной лестнице, и сам глава государства неоднократно появлялся на публике в каракулевой шапке во время первого срока.