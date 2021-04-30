Подъем рек и грозы обещают в Алтайском крае в последний день апреля

Теплая погода с грозами и подъемом уровня рек ожидается в Алтайском крае в пятницу, 30 апреля.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, дневные температуры составят +13…+18 градусов.

В отдельных районах ожидаются небольшие, местами по югу и востоку умеренные, в предгорьях местами сильные дожди, по югу возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле 30 апреля будет преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +14…+16 градусов.

Паводок на Алтае.

Также синоптики предупреждают, что продолжится подьем уровня воды реки Тогул в районе села Тогул, возможно достижение опасной отметки, подтопление подвесного пешеходного моста.

Также прогнозируется подъем уровня воды реки Чумыш в районе села Ельцовка и реки Чапша в районе села Красногорское.

Кроме того, на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).