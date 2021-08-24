24 августа 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Подъезд многоэтажки в Барнауле утонул в вони от гниющих в подвале крыс

Жильцы дома на ул. Юрина, 305 задыхаются от вони из подвала. Там недавно потравили крыс, а неубранные трупы начали разлагаться и источать ужасный запах, пишет «КП — Барнаул».

Крыса.
Крыса.
CC0

Управляющая компания ДЕЗ № 1 потравила крыс, не предупредив жильцов, рассказала одна из жительниц дома.

«Мы подали заявку в управляющую компанию, чтобы крыс убрали, но безрезультатно. Жалобы тоже ни к чему не привели. 20 августа удалось дозвониться в администрацию Ленинского района. Там ответили, что связались с управляющей компанией и выяснили, что им никаких жалоб якобы не поступало», — отметила она.

Первый зам по ЖКХ районной администрации Евгений Авраменко рассказал журналистам, что уничтожение крыс в доме было запланировано, а УК в ближайшее время очистит подвал от трупов, обработав хлорной известью, чтобы убрать неприятный запах.

23 августа замдиректора управляющей компании сказал, что подвал уже вычистили, а 24 августа проведут дезинфекцию.

Однако жительница дома уверяет, что тушки грызунов и трупный запах никуда не делись, а в УК предложили засыпать помещение хлоркой, никуда не убирая мертвых крыс. Жильцы на это не согласились.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость