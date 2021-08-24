Подъезд многоэтажки в Барнауле утонул в вони от гниющих в подвале крыс

Жильцы дома на ул. Юрина, 305 задыхаются от вони из подвала. Там недавно потравили крыс, а неубранные трупы начали разлагаться и источать ужасный запах, пишет « КП — Барнаул ».

Управляющая компания ДЕЗ № 1 потравила крыс, не предупредив жильцов, рассказала одна из жительниц дома.

«Мы подали заявку в управляющую компанию, чтобы крыс убрали, но безрезультатно. Жалобы тоже ни к чему не привели. 20 августа удалось дозвониться в администрацию Ленинского района. Там ответили, что связались с управляющей компанией и выяснили, что им никаких жалоб якобы не поступало», — отметила она.

Первый зам по ЖКХ районной администрации Евгений Авраменко рассказал журналистам, что уничтожение крыс в доме было запланировано, а УК в ближайшее время очистит подвал от трупов, обработав хлорной известью, чтобы убрать неприятный запах.

23 августа замдиректора управляющей компании сказал, что подвал уже вычистили, а 24 августа проведут дезинфекцию.

Однако жительница дома уверяет, что тушки грызунов и трупный запах никуда не делись, а в УК предложили засыпать помещение хлоркой, никуда не убирая мертвых крыс. Жильцы на это не согласились.