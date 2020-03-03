Подкасты: с чего начать, где искать, какие выбрать

По мнению учёных человек, давно стал киборгом: настолько мы срослись со своими гаджетами. Но проводим ли мы своё экранное время с пользой? Согласно исследованию, We Are Social и Hootsuite* в 2019 году россияне тратили в среднем 2:26 часа в соцсетях ежедневно: это 37 дней в году!

Мы выпадаем из реальности, «прилипая» к экрану. Причём, по статистике за это же время могли бы научиться сыграть песню на укулеле и выучить Азбуку Морзе (например, чтобы прочитать наш месседж на картинке).

Иллюстрация: архив компании «Билайн»

Как же проводить время в сети более осознанно? Тут на выручку и приходят подкасты — стремительно набирающий популярность способ учиться, развлекаться и просто быть в тренде.

Преимущества подкастов очевидны:

1. Время, проведённое с пользой

Контент подкастов в среднем значительно полезнее и интереснее , и его можно прослушивать в фоновом режиме , не отвлекаясь от дел.

2. Ничего лишнего

Приложения для подкастов не засорены бесполезной информацией и в них нет баннерной рекламы ( или её можно отключить).

3. Офлайн — не помеха

Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.

4. Уникальность и атмосферность контента

Культура подкастов развивается и их разнообразие растёт. Авторы всё чаще идут на творческие эксперименты , невозможные на других платформах. Появляются подкасты-драмы , пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.

5. Это бесплатно

Платные подкасты существуют, но большинство каналов представляют свой контент безвозмездно.

С чего начать?

Иллюстрация: архив компании «Билайн»

Обязательно купите хорошие наушники. Особенно, если часто бываете в шумных местах, вроде метро. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон: трансляции могут «фонить» и проявлять артефакты записи. К тому же, не каждый гость выпуска — а иногда и автор — имеет блестящую театральную дикцию.

Помните: формат подкастов связан с передачей достаточно большого объёма данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись. Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов Билайн «Близкие люди», большие пакеты интернета, набор опций на любой вкус и никаких переплат. Билайн рекордно много строил последние два года, и увеличил сеть четвертого поколения в два раза, чтобы мобильный интернет с отличной скоростью был доступен большинству абонентов.

Теперь вы готовы начинать поиски.

Где искать?

Иллюстрация: архив компании «Билайн»

Всё зависит от вашего устройства. Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже «рабочие», а главное — бесплатные.

1. Если у вас iPhone

Каждый iPhone , на котором установлена актуальная iOS , имеет встроенное приложение Apple Podcasts ( 12+) — одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов. Как это часто бывает с Apple , оно считается эталоном юзабилити и минимализма. Из минусов: отсутствие продвинутых элементов настройки и моноплатформенность ( которая в принципе свойственна продуктам Apple).

2. Если у вас не iPhone

Google Podcasts ( 12+) не входит в список предустановленных программ: его придётся качать с Google Play. Интерфейс прост и понятен. Правда , в жертву минимализму принесли функциональность: возможностей настройки намного меньше , чем у конкурентов. Козырь Google Podcasts — его мультиплатформенность. Приложение индексирует подкасты с самых популярных ресурсов и способно сохранять выпуски на смартфон даже с платформ , не поддерживающих эту опцию. В сети можно найти советы умельцев , как через него слушать подкасты с iTunes.

3. Если вы ищете продвинутые настройки

Любители альтернативного функционала могут найти массу приложений в App Store или Google Play. Их общий основной минус: наличие рекламы.

Предлагаем ТОП-3 программ, которые подойдут любому пользователю:

1. Overcast (6+)

Мощный менеджер подкастов для iOS , способный на большее по сравнению со встроенным клиентом. Продвинутый функционал может , например , усилить голос спикера на фоне музыки или автоматически перематывать отрезки тишины. Включает встроенные покупки

2. Podcast Republic (12+)

Этот агрегатор подкастов на Android — настоящий монстр. Помимо прямого назначения с помощью него можно слушать радио или смотреть видеоподкасты. Включает встроенные покупки

3. Pocket Casts (12+)

Приложение доступно на iOS и Android , и поддерживает синхронизацию между устройствами — неважно , какая на них ОС. Транслировать подкасты можно через Chromecast , AirPlay , Sonos и CarPlay. Включает встроенные покупки

Какие подкасты выбрать?

Подборки разнообразных ТОП-каналов атакуют вас с первой секунды работы приложения-агрегатора. Поэтому не будем тратить время на обзор того, что и так легко найти.

Вместо этого предлагаем обратить внимание на подборку ТОП-3 развивающих и неординарных подкастов, которые для атмосферности можно дополнить особыми локациями.

1. The Big Beard Theory

Подкаст , рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Бозон Хиггса , Большой взрыв и Чёрные дыры в комплекте.

Рекомендуется к прослушиванию: ночью, подальше от города, с видом на звёздное небо.

2. Эйлер в России

Подкаст-аудиогид по городам европейской части России. Отлично подойдёт тем , кто хочет вырваться из мегаполиса на пару дней , но не знает , куда.

Рекомендуется к прослушиванию: в путешествии по стране.

3. Большая дата

Подкаст Билайн о сфере Больших Данных ( Big Data) для профи и всех любознательных. Отделяет городские легенды от правды и рассказывает интересные истории о мире информации.

Рекомендуется к прослушиванию: везде, где есть связь.

С развитием сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет Билайн доступен 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние 2 года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году Билайн вышел на первое место по темпам строительства 4G сети среди всех операторов связи. Конечно, всё ещё можно найти места, в которые пока не пришёл 4G Билайн. Но скоро он будет и там.

*https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

**https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70220.htm